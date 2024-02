OGLASILO SE OSIGURANJE O ISPLATI ŠTETE PUTNICIMA BARCINO TURSA: Evo šta je potrebno predati od papira i koji je krajnji rok

Posle bankrota agencije "Barcino tours", Milenijum osiguranje obavestilo je oštećene putnike da prikupe i kompletiraju dokumentaciju za isplatu.

“Milenijum osiguranje” ado je do sada dva puta preko medija pozvalo sve oštećene putnike turističke agencije “Barcino Tours” da podnesu odštetne zahteve za nerealizovana putovanja, kako bi im bila isplaćena odšteta po polisi osiguranja koju je “Barcino Tours” ugovorio sa “Milenijum osiguranjem”, a sve to kako bismo što pre krenuli sa isplatama zahteva. Svim putnicima koji su do sada podneli odštetne zahteve dostavili smo povratne dopise kojima su obavešteni o broju štete pod kojim se vodi njihov zahtev, dokumentaciji koja nedostaje ukoliko je to slučaj, kao i informaciju da je suma osiguranja ugovorena na iznos i od 250.000 evra", rekli su iz Milenijum osiguranja.

Takođe, kako navode, putnici su obavešteni i da je u cilju utvrđivanja pravnog osnova i iznosa naknade, u celosti ili srazmerno, rok za isplatu produžen do evidentiranja svih korisnika garancije putovanja koji ostvaruju pravo iz ugovora o osiguranja po tom osnovu, u smislu odredbi Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, kao i Uslova za osiguranje od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti za slučaj štete nanete putniku – garancija putovanja.

"Napominjemo da je zakonski rok od 14 dana propisan odredbama čl. 919 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima , ali da se u ovom konkretnom slučaju imaju primeniti odredbe čl.919 st.2 kao i posebne odredbe gorepomenutog Pravilnika i Uslova osiguranja o produženju ovog roka, a upravo zbog ograničenog iznosa sume osiguranja", navodi se.

Kada svi oštećeni putnici “Barcino Tours” budu podneli zahteve s potrebnom dokumentacijom, a do sada, poredeći podatke sa evidencijama nadležnog Ministarstva turizma i omladine, to još uvek nisu učinili svi, odšteta će biti isplaćena u skladu sa propisima i uslovima osiguranja.

"Kako bi ubrzali proces prijave, “Milenijum osiguranje” je kontaktiralo putnike koji još nisu prijavili svoja potraživanja, pisanim putem, preko SMS poruka ili Vibera, upravo da bi se vreme za podnošenje dokumentacije skratilo, a svi putnici u najkraćem mogućem roku dobili svoja obeštećenja", navode oni.

Zbog toga ne može biti nikakve reči o tome, kako su pojedini putnici posumnjali, da im šteta neće biti isplaćena, već je u pitanju poštovanje propisa.

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.