"ODE NAM SVINJARSTVO! PREPOLOVIO SE BROJ SVINJA OD '75 NAOVAMO" Dramatičan apel agroekonomiste Prostrana: ČEKAMO REZULTATE POPISA

Iako je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković još u septembru prošle godine saopštila da je zaustavljeno širenje afričke kuge svinja, u ovom trenutku devet područja se vodi kao ugroženo zbog ove bolesti. Na poslednjem zaraženom području u blizini Bogatića obori su desetkovani. Eutanazirano je preko 300 svinja.

Tim povodom gost Pulsa Srbije bio je agroekonomista Milan Prostran, koji je izneo zabrinjavajuće podatle.

- Kod nas inače u stočarstvu, pa i u proizvodnji svinja dominiraju mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i tu na neki način treba uvoditi stalnu vrstu edukacije. Ode nam svinjarstvo, pravo da vam kažem, ja mogu da vam iznesem i podatke dokle je to došlo danas. Ako već govorimo samo o svinjarstvu, znate mi smo, ajde da kažem 1975. godine prošlog veka imali oko 4 miliona i 600 grla. 1990. godine smo imali negde oko 3 miliona i 800, pa smo negde već tamo sve je to počelo da pada da bi to došlo negde danas, možda negde oko 2 miliona grla. Znaćemo pravo stanje, treba da znamo ove dane, verovatno posle, kao prve rezultate popisa poljoprivredne koji su obavljani ili obavljani do 15. decembra prošle godine - napomenuo je Prostran.

- Ali je to cifra, to znači da je više od pola, praktično tih grla nestalo, dakle kada je pitanje o svinjarstvu, da ne govorimo o govedarstvu koja je takođe sa nekadašnjih 2 miliona i 100 ili 200 grla, ono danas svedeno na, videćemo, po mojoj proceni to nije više od 700 hiljada grla, jedino, ajde da ne idem, i sada ovce i neke druge sve vrste i kategorije stoke, jedino se nešto kozarstvo, malo broj koza povećao i u živinarstvo, jer je kraći ciklus obnove, tu su vam ciklus i nešto da kažem kraće - zaklučio je Prostran.

Kurir.rs

