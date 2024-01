ŠOK U SRBIJI! OVA FIRMA NAŠIM RADNICIMA DALA NEOGRANIČEN BROJ DANA ODMORA! Svi se pitaju kako?! A evo šta kaže direktor (FOTO)

Ograničenja, naravno, ima a kolege to vrlo dobro znaju, pa se sami dogovaraju

IT kompanija GoPro omogućila je zaposlenima da koriste neograničen broj dana odmora. Ova vest odjeknula je poslovnom zajednicom, a od tada se svi pitaju isto - kako?!

"Mi smo firma koja čvrsto stoji na zajedničkim vrednostima i to nije fraza, nama je na prvom mestu zadovoljstvo zaposlenih, a odmah pored toga i zadovoljstvo naših klijenata, jer je naša filozofija da zadovoljni zaposleni prave zadovoljne klijente. To je za mene kao Ustav za predsednika i premijera države", kaže direktor kompanije GoPro Petar Miljković za BIZLife.

Ilustracija foto: Shutterstock

A kako su došli do ove ideje?

Miljković objašnjava da zaposleni u njegovoj kompaniji imaju potpunu slobodu da donose svakakve predloge, ne moraju to uvek da budu dobri predlozi, ali je važno da ih je što više.

"Neki su relevantni, neki nisu, nekima nije dobar tajming, ali kroz te predloge često dobijemo fantastične stvari. Primetili smo da je više ljudi pitalo da li bi zaposleni mogli da dobiju više dana odmora, a kako je to tim pametnih i vrednih ljudi, mi smo gledali kako to da uredimo. Razmišljali smo da roditeljima damo više, ali nismo želeli da se oni bez dece osete izostavljeno. Spontano smo došli do toga da imaju neograničeni broj dana odmora", kaže Miljković.

foto: Facebook Printscreen

Korak po korak, čak i oni koji su bili protiv toga su počeli da gledaju kako bi to moglo da se sprovede i može li da se izmeni organizacija rada na način da se ova ideja podrži.

"Mesecima smo to sagledavali iz najznačajnijih i najrazličitijih uglova. Mi smo u IT industriji, navikli smo da uvodimo nove stvari. I na kraju smo odlučili i ukinuli ograničenja u broju dana od 1. januara ove godine", kaže Miljković.

A postoje li neka druga ograničenja?

U kompaniji GoPro zaposleni od 2024. godine mogu da koriste odmora koliko žele, ili koliko im je potrebno, ono što postoji su ograničenja koja su postojala i ranije koja su vođena procesom odobravanja odmora.

"Dvoje kolega sa istim veštinama i odgovornostima ne mogu u istom terminu da uzmu odmor. Kolege to vrlo dobro znaju, pa se sami dogovaraju. Postoji ograničenje u smislu koliko odmora može da se uzme odjednom, maksimum je tri nedelje i ne može da se uzme odmor za tekuću nedelju, jer petkom popodne pravimo planove za sledeću sedmicu", kaže direktor kompanije.

Pošto proces odobravanja ide kroz sisteme, odmor se "po difoltu" odobrava.

"Testiramo, pa ako sve bude kako treba ova praksa će opstati, ako ne - menjaćemo je. Želja nam je da ljudi ne ulaze u bolne kalkulacije pri korišćenju odmora, da ga ne čuvaju za neke obaveze, nego da koriste neopterećeni odmor. Trenutno zapošljavamo, imamo dosta posla. Gledamo da primamo dobre ljude, jer je poverenje u timu važno, a i ovo je jedan od velikih izraza poverenja", napominje Miljković koji ističe da kompanija zapošljava 60-ak ljudi, a trenutno je u potrazi za novim stručnjacima.

Kurir.rs/BIZLife