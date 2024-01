DA LI ĆE KAMIONDŽIJE OD OVE GODINE PLAĆATI PUTARINU I NA MAGISTRALAMA? Novi sistem je spreman, a EVO na koje KAMIONE se odnosi!

Hoće li 2024. godine biti uvedena naplata putarine za kamione na magistralnim putevima u Srbiji koju vlasti najavljuju poslednje tri godine? Počelo je sa Ibarskom, a sada kažu da će kamioni plaćati putarinu na svim magistralama. Mađarski sistem elektronske naplate je spreman, po kojem bi država, već u prvoj godini primene, zaradila oko 100 miliona evra.

U eri gradnje auto-puteva, koju će uskoro zameniti tzv. brze srpske saobraćajnice, magistralni putevi su potpuno zapostavljeni. Reklo bi se da tako i izgledaju. Popravljeni nisu, ali pronađen je krivac, a to su teški kamioni.

foto: Shutterstock

- Ukoliko je neko pretovaren, odnosno ima više nego što dozvoljava osovinsko opterećenje, putarina će biti znatno veća. Odnosno, to će biti neka vrsta kazne. Na taj način ćemo štititi puteve od onih koji pretovaraju kamione i dobiti više novca za obnovu puteva - istakao je pre dva meseca Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako je Vesić objasnio, u asfaltu će biti postavljene vage i meriće svaki kamion. Svi oni koji budu bili teži od 7,5 tona, moraće da plate putarinu. I najavljuje da će u prvoj godini država inkasirati oko 100 miliona evra. Nedavno se pominjalo da će se to odnositi na kamione nosivosti preko 12 tona.

- S obzirom na to da smo najskuplji u Evropi sa gorivom i sa svim troškovima koje imamo u vezi transporta, mislim da bi to bio veliki udar na budžete prevoznika. U ovom slučaju, ako je budu uveli, putarinu će morati da plati svaki kamion. Prvobitno se govorilo o Ibarskoj magistrali i mi smo to podržali kako bi se rasteretio saobraćaj i zaštitio put - kaže Ljubinko Zlatić iz Udruženja transportera Srbije.

foto: Reuters

Zanimljivo je da su Putevi Srbije pre godinu dana tražili projektanta koji će predložiti tehničko rešenje sistema za nadzor i naplatu putarine na magistralnim putevima. Vrednost posla bila je procenjena na 60 miliona dinara. Nepoznato je šta se desilo sa tom javnom nabavkom, ali sistem naplate se pojavio. Napravili su ga Mađari, a nije ni kupljen, već su ga komšije ustupile.

Treću godinu zaredom ne dobijamo nijedan odgovor na pitanja o tome kada će početi sa naplatom putarine. Stoga, ne znamo da li postoji mapa magistralnih puteva na kojima će biti uvedena putarina, kao ni koliko će koštati. Ne znamo ni da li će lokalno stanovništvo biti izuzeto od plaćanja, pre svega, misleći na poljoprivrednike koji moraju da koriste magistralne puteve.

foto: Shutterstock

Prethodni ministar saobraćaja Tomislav Momirović, tražio je i da se izradi studija o zabrani preticanja za kamione na auto-putevima, u određenim delovima dana. Kako je obrazložio, cilj zabrane preticanja je bilo ubrzavanje saobraćaja, pa je čak i izračunao da će se do Severne Makedonije, Bugarske, Grčke stizati sat vremena ranije. Ali, dalje od te računice, ništa se nije desilo.

kurir.rs/N1