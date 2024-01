ZA SRBIJU NEMA ZIME: Kvote za uvoz vina iz Evropske unije ostaju iste, najviše boca dolaziće iz ove susedne države

U Srbiju će, kao i proteklih godina, i u 2024. moći da se uveze 2,5 miliona litara vina bez uvoznih troškova, objavila je Uprava carina. Reč je o kvoti za uvoz vina sa preferencijalnim poreklom iz EU, a ova odluka objavljena je u „Službenom glasniku”.

Uvoznici će moći da uvezu vina iz dve cenovne kategorije, standardna i malo skuplja i kvalitetnija, uključujući i penušava. Prema objašnjenju nadležnih, zahtev za dodelu kvote se podnosi deklaracijom za stavljanje robe u slobodan promet koja mora da bude popunjena u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, objavio je portal „Biznis”, ističući da najveća količina vina koja se uvozi u našu zemlju dolazi iz Severne Makedonije, koja ima prilično pristupačne cene, „tako da će konkurencija na našem tržištu i dalje biti jaka”.

O bescarinskom uvozu vina iz EU dosta se govorilo krajem 2020. godine, kada su dva velika trgovca koja posluju u Srbiji uvezla u kratkom vremenskom periodu ogromne količine vina.

Tako je praktično već u prvoj polovini te godine utrošena celokupna dovoljna količina koju naša zemlja može da uveze iz EU bez carine. Poznavaoci prilika na ovom tržištu tada su objasnili da je u pitanju bio uglavnom uvoz izrazito jeftinih vina koja su nabavljana za 80 centi do dva-tri evra u Italiji, Francuskoj, Španiji...

Tako su u narednim mesecima ostali distributeri morali da plaćaju uvozne dažbine i do 30 odsto – što je dovelo do poskupljenja uvoznih vina i za trećinu u maloprodaji. Sektor vinarstva apelovao je tada da se nabavka i carinjenje vina iz Evropske unije pravednije organizuju i da ceh svega ovoga plaćaju potrošači.

PRECIZNIJA PRAVILA Država je ubrzo za narednu godinu propisala nešto preciznija i pravednija pravila za uvoz vina iz Evropske unije. Novina je bila da svaki pojedinačni trgovac ne može da povuče više od 15 odsto ukupne količine koja se ne carini, ime su pretenzije najvećih koji su izazvali poremećaj na tržištu stavljene pod kontrolu.

Prošle godine načinjen je još jedan korak u regulaciji tržišta kada je kvota za bescarinski uvoz praktično podeljena na dve. Ukupna godišnja uvozna količina od 2,5 miliona litara, koliko je dogovoreno pristupnim pregovorima, podeljena je na dve kategorije, kvalitetniju i onu „standardnu”. Kvotu A (od 2,25 miliona litara) činila su vina kvaliteta koji se i do tada uvozio iz EU, što nije uvek bilo baš kvalitetno. Za novouvedenu kvotu Be određeno je 250.000 litara vina višeg kvaliteta – to jest ona koja su skuplja od 20 evra po boci. Ipak, kako se može videti iz objave nadležnih službi, protekle godine uvezene su bez carine manje količine tog skupljeg vina nego što je propisano.

(Kurir.rs/Politika)