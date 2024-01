OD DRŽAVE 10.000 € BESPOVRATNO! Novo prijavljivanje za TRI dana, evo uslova!

Krov nad glavom u okviru programa kupovine seoskih kuća srpskog Ministarstva za brigu o selu, u protekloj godini dobilo je čak 10.000 odraslih i dece, a useljeno je 2.650 kuća u selima.

Prosek onih koji su konkurisali i dobili kuće je ispod 30 godina. Novo prijavljivanje počinje od 13. januara, a u planu je da država mladima koji odluče da u nekom od sela grade svoju budućnost bespovratno daje do 10.000 evra kako bi započeli neki posao na selu.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je rekao kako mladi koji vide svoju budućnost na selu sami treba da odluče čime će se baviti i od čega će živeti, ali da mogu da očekuju i pomoć države.

- Ohrabruje što je prosek godina onih koji su dobili kuće na selu ispod 30. Želimo da oživimo rubna područja, kao što je Kuršumlija, sa 40.000 ljudi pali su na nekih 12.000. Hajde da vidimo da neka sela revitalizujemo - rekao je Krkobabić.

REŠILI I PREVOZ

Za poboljšanje uslova a na selu prevoz je ključan i do sada je nabavljen 61 minibus za 61 lokalnu samoupravu.

- Opštine daju vozača, gorivo, a mi kupujemo vozilo. Znači, i to je jedan iskorak. Gledali smo da to budu nerazvijene opštine, četvrta grupa i ovoga puta uglavnom su dominirale rubne pogranične općine. Njihova nadmorska visina kod većine je iznad 500 metara. To je jedan od koraka u oživljavanju sela - kaže Krkobabić.