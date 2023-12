JOŠ DVA KOLOSEKA NIČU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI PROKOP! Ići će ka Batajnici i Zemun Polju, ovo je planirani termin ZAVRŠETKA RADOVA

Grade se dva nova koloseka na potezu od glanve železničke stanice Prokop, do Batajnice I to za fazu jedan koja vodi do Zemun Polja.

Proces uskoro ulazi u prvi fazu jer se već radi na potraživanju stručnjaka koji bi izradili adekvatnu dokumentaciju, a sve u cilju poboljšanja saobraćaja u Beogradu.

Reporter Redakcije Saša Dobrijević je posetio železničku stanicu Prokop gde je dobio detaljnije informacije od svog sagovornika.

foto: Kurir TV

- Ovo je samo nastavak celokupne modernizacije železničke infrastrukture koji se odvija protekle godine nakon decenija zapostavljanja železničkog saobraćaja i korak dalje je u modernizaciji železničkih pruga i podizanju na najviši nivo i usluge i brzine vozova. U planu je da se u narednom periodu još dva koloseka grade na potezu od Beograd centra gde se mi sada nalazimo do Batajnice, a u ovoj prvoj fazi od Beograd centra do Zemun polja. Konkurs je otvoren, znači tender je otvoren do 29. januara, nakon potpisivanja ugovora tri godine je rok da se čitav taj posao završi - rekao je Nenad Stanisavljević, PR menadžer Infrastrukture železnice Srbije.

- Mi danas samo ovde u Prokopu imamo 330 vozova koje prolaze, taj broj će biti mnogo veći kako se bude nastavila dalje modernizacija i od Novog Sada ka Subotici i od Beograda ka Nišu i ka Šidu i zbog toga se pristupilo ovome kako bi se te kategorije vozova na neki način razdvojile da tako kažemo i kako bi se grupisale na pojedinim kolosecima. Dakle, u odnosu na postojeća dva, radiće se još dva - dodao je sagovornik Kurir TV.

Kurir.rs

