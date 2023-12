PUŠTA SE JOŠ 11 KILOMETARA MORAVSKOG KORIDORA: Evo kada kreće naplata putarine, a ovaj grad se priključuje auto-putu!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, najavio je da će za dva dana biti pušten u saobraćaj deo Moravskog koridora od Makrešana do Koševa, u dužini od 10,9 kilometara.

- Ponosan sam što kao ministar za saobraćaj i infrastrukturu mogu da najavim da će u četvrtak, 7. decembra, u 15 sati biti pušten za saobraćaj još jedan deo Moravskog koridora od Makrešana do Koševa - ističe Vesić.

Takođe, navodi i da će Kruševac nakon toga biti priključen na mrežu srpskih brzih saobraćajnica i auto-puteva.

foto: Tanjug

- Uz deo koridora koji smo pustili u aprilu, između Pojata i Makrešana, dužina oko 16,7 kilometara, mi ćemo sada imati 27,6 kilometara Moravskog koridora koji se nalaze u funkciji - nastavlja Vesić.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ističe i da su postavljene naplatne rampe i da se do 1. januara 2024. godine korišćenje ovog dela auto-puta neće naplaćivati.

- Sada se od Beograda do Pojata plaća 720 dinara za putnički automobil. Od 1. januara, od Beograda do Koševa će se plaćati 840 dinara, a od Beograda do Kruševca (Zapad) će se plaćati 810 dinara - naglašava Vesić.

Isto tako, od Beograda do Ćićevca naplaćivaće se 740 dinara, dok će cena putarine od Beograda do Kruševca (Istok) iznositi 800 dinara.

foto: RINA

Goran Vesić je vrlo zadovoljan izvođačima radova i iskazuje zahvalnost svima koji rade na Moravskom koridoru, jer su obavili još jedan zadatak da se i Kruševac do kraja godine priključi auto-putu.

- Njih sledeće godine čekaju dva teška zadatka. Završetak auto-puta od Preljine do Adrana, to je na drugoj strani brze saobraćajnice. To znači da će i Kraljevo biti priključeno do kraja sledeće godine na auto-put, kao drugi veliki grad na Moravskom koridoru - govori ministar Vesić.

Očekuju se priključenja Vrnjačke banje, Trstenika i Kraljeva na mrežu auto-puteva do kraja sledeće godine.

foto: Shutterstock

- Do kraja 2025. godine ostaje deo od Vrnjačke banje do Adrana i tada će kompletan Moravski koridor, čija je dužina 112 km, gde žive oko 500.000 ljudi, biti povezan, što znači vezu između dva naša auto-puta, Miloš Veliki, odnosno bivše petlje Preljina i auto-puta Beograd-Niš - kaže ministar Goran Vesić.

Takođe, dodaje da će 13. decembra početi radovi na izgradnji brze saobraćajnice, pod nazivom "Osmeh Vojvodine".

- Radovi na brzoj saobraćajnici koja povezuje Bački Breg, Sombor, Vrbas, Kulu, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i Srpsku Crnju, dužine preko 190 kilometara, počinju 13. decembra. Dobili smo građevinsku dozvolu za prvih 5,5 kilometara, koji počinju od Bačkog Brega. Time počinjemo izgradnju jedne od najkompleksnijih saobraćajnica koja će biti značajna, jer će povezati Rumuniju i Mađarsku - zaključuje Vesić.

kurir.rs/Telegraf Biznis