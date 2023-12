ER SRBIJA OČEKUJE PRIHOD OD 500 MILIONA €: U planu veći broj linija i učestalost letova - Povezaćemo sve destinacije u regionu

Ove godine Er Srbija očekuje prihod veći od 500 miliona evra, prvi put od kad posluje pod sadašnjim imenom, potrvdio je generalni direktor Jirži Marek, a aviokompanija takođe predviđa rekordni neto profit u 2023.

- Prvi put u istoriji ćemo premašiti pola milijarde evra prihoda, što je veoma značajno, i vidimo da svi ključni pokazatelji učinka rastu. To uključuje tzv. prihod po raspoloživom sedištu-kilometru, broj putnika i transfer saobraćaj, odnosno putnici koji presedaju. Potražnja je toliko velika u ovom regionu da kada bismo imali više kapaciteta i rasporedili ih i njih bi popunili - smatra Marek.

Srpski avioprevoznik je tokom prve polovine godine ostvario 22,4 miliona evra neto dobiti i na putu je da ostvari "snažne finansijske rezultate za celu 2023".

foto: Zorana Jevtić

Er Srbija planira da proširi svoju mrežu linija sledeće godine, međutim, sa 23 nove destinacije koje su dodate 2023. godine, fokus će biti stavljen na "zgušnjavanje", odnosno povećenje učestalosti letova.

- Želimo da se pozicioniramo kao regionalni prevoznik, a to znači primaran fokus na povezivanje destinacija unutar regiona jer je to ekonomski isplativo. Povećavamo frekvencije na ovim regionalnim rutama, gde imate određenu potražnju od tačke do tačke sa Beogradom, a transfer dolazi kao rezultat toga. Još uvek postoje neke razlike u regionu, na primer, ako uporedite Tiranu, koja je uglavnom povezana tako da putnici presedaju, sa Crnom Gorom gde je većinom prisutan saobraćaj od tačke do tačke. Generalno, verujemo da možemo da rastemo u regionu. Sve nove destinacije koje planiramo na istoku, kao na primer u Rumuniji ili Bugarskoj, biće usmerene na transfer saobraćaj, jer je potražnja od tačke do tačke veoma ograničena - objašnjava Marek pogled na regionalno tržište iz fotelje direktora jedne od najvećih avio-kompanija na tom tržištu.

kurir.rs/Ex-Yu Aviation News