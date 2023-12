POČELA ISPLATA 10.000 DINARA - Ministar Mali: Očekivani rast za celu godinu je 2,5 odsto BDP i to kada Nemačka beleži minus

Poslednje gotovo četiri godine država je isplatila oko 9,4 milijardi evra pomoći privredi i građanima uz potpuno očuvanje makroekonomske stabilnosti, rekao je Siniša Mali, ministar finansija. To je, kako je naglasio, pitanje brige prema svim kategorijama građana, ali i očuvanje radnih mesta, otvaranje fabrika, podizanje plata i penzija.

- Svim penzionerima u Srbiji isplaćena je pomoć od po 20.000 dinara, a da danas ide isplata jednokratnog davanja države od po 10.000 dinara socijalno ugroženim građanima, a da do kraja naredne nedelje sledi i isplata po 10.000 dinara svim srednjoškolcima - naveo je ministar.

On je istakao da podrška građanima traje sve vreme svetske krize, te podsetio da je država mlade prošle godine pomogla tri puta jednokratnim davanjima, dok je u septembru ove godine isplaćena i pomoć svim majkama dece do 16 godina. Uz sve to, kako je rekao Mali, država nastavlja ekonomski rast što potvrđuju juče objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku u kojima se navodi da je rast srpskog BDP-a u trećem kvartalu ove godine 3,6 odsto.

foto: TikTok

- Očekivani ukupni rast za celu godinu je 2,5 odsto BDP-a u godini kada Nemačka tri kvartala zaredom beleži minus. Srbija pokazuje da se drži bolje u krizi. Stopa nezaposlenosti u ovom trenutku je devet odsto, što je dalji pad ovog važnog ekonomskog indikatora sa pređašnjih 9,6 odsto, a 2012. iznosila je 25,9 ptrocenata.

Mali je pojasnio da Srbija, osim rekordno niske nezaposlenosti, beleži i nikad veću zaposlenost budući da je 2,367 miliona građana zaposleno što je stopa zaposlenosti od 50,7 odsto.

- U ovom trenutku imamo najveći broj zaposlenih u istoriji uprkos svim krizama. Naša zemlja se i dalje bolje drži - ocenio je ministar finansija rečima da je država na pravi

Ministar je naglasio da za mesec dana dostižemo prosečan iznos penzije od 390 evra, a nekada su znosile 204 evra.

- Od danas su aktivne i studentske kartice, koje će studentima koji se za njih prijave doneti brojne popuste i pogodnosti. To je samo još jedan način da pokažete brigu i ovo je primer politike koju sprovodimo - usmerene i ka najstarijima i ka mladima. Da mladima obezbedimo uslove da snove ostvare ovde - naveo je Mali.

