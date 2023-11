ZNAJU GRAĐANI, NJIHOVI GRAFIKONI STOJE USPRAVNO - Ministar Mali: " Kamo sreće da ste postigli deseti deo onoga što smo mi uradili"

Ne mogu da se otmem utisku da Dušanu Nikeziću, potpredsedniku SSP-a i Djilasovom portparolu neko uporno naopako postavlja grafikone dok ih čita. Ne znam kako bi drugačije mogle da se tumače njegove predizborne izjave kojima nas zasipa. Danas kaže da "ne bi napravili ni desetinu štete" koju je napravila ova vlast, napisao je Siniša Mali na svom Fejsbuk profilu reagujući na izjave Dušana Nikezića.

- Kamo sreće Nikeziću da ste dok ste bili na vlasti samo deseti deo toga što smo mi postigli vi uradili. Ne bismo onda 2012. kretali u reformu zemlje od minusa, ne od nule. Za jednu deceniju ste perspektivnu evropsku Srbiju strpali u koš nerazvijenih zemalja. Od zemlje sa tolikim privrednim, ekonomskim potencijalima napravili ste slepo crevo Evrope - napisao je Mali na svom Fejsbuk profilu.

Kvalitet života gradjana Srbije, navodi ministar, ste ruinirali jer su preživljavali sa 331 evro prosečne plate i 204 evra prosečne penzije.

foto: Kurir TV

- Upropastili ste životni standard gradjana jer ste dozvolili da evro sa 83 skoči na 120 dinara, dozvolili ste dvocifrenu inflaciju u godinama kada nije bilo pritisaka spoljnih kriza kao danas. Da ste vi danas na vlasti Srbija bi potonula još 2020. jer nekompetentnost i nesposobnost koju ste pokazali u mirnim vremenima ne daje utisak da biste mogli zemlju da vodite u uslovima korone - kaže Mali.

Potpredsednik Vlade poziva Nikezića da okrene grafikon i vidi koliko je radnih mesta otvoreno posle njih i koliko je porodica dobilo dodatnu platu u kući.

- Znaju građani da ste dozvolili da im deca odu trbuhom za kruhom jer u Srbiji nije bilo posla, fabrika, investitora. Znaju da ste dozvolili urušavanje državnog sistema do te mere da 2012. nije bilo izvesno ni da li će se isplatiti penzije jer nije bilo novca na računu. Znaju i da je u to isto vreme na računu Vašeg šefa, lidera opozicije Dragana Djilasa, bilo 619 miliona evra. Znaju sve gradjani. Njihovi grafikoni stoje ispravno i 17. decembra će vam to pokazati - kaže Mali.

