SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U NOVOM BEOGRADU: 36 poslodavaca ponudilo više od 1.000 radnih mesta različitih profila (FOTO)

Foto: GO Novi Beograd

Sajam zapošljavanja održan je juče u zgradi opštine Novi Beograd uz izuzetnu posećenost građana i učešće 36 poslodavaca koji su ponudili ukupno 1.195 radnih mesta različitih profila.

Sajam su organizovale Nacionalna služba za zapošljavnje - Filijala za Grad Beograd i Gradska opština Novi Beograd.

Različita radna mesta od najprostijih do visokokvalifikovanih ponudiole su domaće i strane firme, javna preduzeća i ustanove, između ostalih "LUKOIL SRBIJA“, Predškolska ustanova „11“ april“, JP „Parking servis“.

Najveću ponudu za radnicima istakli su Javno preduzeće „Pošte Srbije“ sa čak 150 slobodnih radnih mesta i firma „ROBERT BOSCH DOO" kojoj je za pogon u Pećincima potrebno 140 radnika, na proizvodnim linijama, u skladištu i na poslovima tehničara održavanja.

foto: GO Novi Beograd

Predsednik opštine Bojan Bovan, pojedinačno se zahvalio predstavnicima poslodavaca koji su posetiocima pojašljavali za koje pozicije su im potrebni radnici i neke od uslova pre zakazivanja razgovora o zaposlenju.

Bovan je istakao da Novi Beograd ima dobru saobraćajnu povezanost sa industrijskim zonama, što je olakšica za sugrađane, u smislu odlaska na posao u te privredne zone i izneo očekivanja da će se posle ovog sajma, smanjiti broj nezaposlenih od 5.200 Novobeograđana, koliko je zvanično na evidenciji NSZ.

- Očekujemo da i izgradnja EKSPO centra, kom Novi Beograd takođe gravitira, doprinese otvaranju novih radnih mesta, a posebno bih naglasio da je sajam zapošljavanja dobra prilika za mlade ljude koji imaju nameru da zbog posla idu u inostranstvo, pre tako krupnog životnog koraka, provere da li ovde imaju uslove za zaposlenje i priliku da ostvare pristojnu zaradu, grade karijeru i zasnivaju svoje porodice - rekao je Bovan.

foto: GO Novi Beograd

Na štandu Nacionalne službe, posetioci su mogli su da se informišu o aktuelnim javnim pozivima i konkursima, programima i merama NSZ za podsticanje zapošljavanja, a nezaposleni su imali pomoć u pisanju radne biografije

Sajam zapošljavanja na Novom Beogradu otvorio je zamenik direktora Filijale Beograd NSZ Siniša Knežević.

On je istakao da su u NSZ i dalje otvoreni javni pozivi za teže zapošljive kategorije stanovništva za koje je javni poziv otvoren do kraja ovog meseca, a da su javni pozivi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom otvoreni do 31. decembra.

-Što se tiče programa „Moja prva plata“, u toku je druga faza tog programa pa podsećam da zainteresovani mogu da podnesu zahtev do 6. decembra – rekao je Knežević.

(Kurir.rs)