"POSEĆIVALI SAJTOVE ZA ODRASLE, PA OSTALI BEZ DINARA U DŽEPU!" Ristić upozorio: Evo kako će Britanci pokušati da vam UKRADU NOVAC

Na mrežama se pojavila informacija da kruži prevara na Fejsbuku, koja potiče sa navodnog naloga Narodne banke Srbije. Naime, u poruci koju dobijete, od vas se traži da dostavite koliko imate novca na računu i pitaju vas , "da li želite da vam taj novac bude dupliran?".

Ukoliko pristanete, od vas se traže podaci sa računa, a ostalo je manje-više istorija. Iako je jasno da je reč o prevari, ljudi često nasednu, a jedna od osoba je navodno ostala bez 70.000 dinara.

Ta osoba obratila se udruženju Efektiva i tom prilikom Jovan Ristić iz ovog udruženja gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovoj prevari, ali i mnogih drugim.

- Ovo su klasične internet prevare koje gledamo godinama i godinama. To je samo oblik iste prevare. Mi vama obećamo poklon, neke stvari koje ne možete da dobijete. Mislim neko vam nudi poklon, a vi ga ni ne znate. To su stvarno bizarne stvari, ali ljudi se pecaju i ne možete da verujete u kojoj količini. Kada se vi upecate na taj "poklon". Oni vam traže podatke sa kartice i oni posle toga samo skinu pare sa računa i ćao đaci - rekao je Ristić.

Ristić se potom dotakao nedavnog primera prevare gde su nekoliko muškaraca izgubili novac zbog jednog sajta za odrasle.

- Javilo mi se nekoliko muškaraca koji su posećivali sajtove za odrasle. A to su sajtovi za odrasle koji su iz Velike Britanije i za koje sam kasnije otkrio da su ustvari prevare. Ljudi odu na njihov sajt i onda se posle žale i kažu "tamo su sve muškarci". Onda kažu ja sam potpisao ugovor, meni su skinuli pare sa računa - rekao je Ristić i dodao:

- Ja mu kažem čekaj, ti si državljanin Republike Srbije, ne ide to tako lako. Pošalji mi ugovor. On mi pošalje ugovor, a on je napisan gugl translejtom, ajde i da to prihvatimo, ali on je ništavan onako kako je on napravljen. Oni su njemu dali kako da on to pošalje, skenira, ali je on njima poslao i svoje podatke. I onda on meni kaže oni su protiv mene već pokrenuli postupak i skinuli su mi novac. Ne prijatelju, ti si njima dao najvitalnije podatke iz tvoje banke i skinuli su ti pare jer su prevaranti.

