KAKO SU POHOTNI ŠTREBERI IZVELI NAJVEĆU KRIPTO PREVARU IKAD: Šef bio klinac koji se nije tuširao, njegova ljubavnica šokirala svet

Hrvatsku ovih dana potresa velika kripto-afera. Policija je u utorak u Rijeci uhapsila Luku Burazera i Eugena Travalju, vlasnike propale riječke kompanije za trgovanje kriptovalutama BitLucky iz Kostrene.

Sve se dogodilo pola godina nakon što je kompanija doživela kolaps, nakon čega su krenule i optužbe ulagača da su prevareni za desetine miliona evra.

- U početku su im deo iznosa čak i vraćali kako bi ih držali u zabludi da nastave ulaganje ili privuku nove klijente - kazali su iz policije.

- Osumnjičeno je troje hrvatskih državljana s primorskog područja starosti od 20, 36 i 37 godina. Minimalna šteta je 18,5 miliona evra. Oštećeno je više stotina građana s područja Primorsko-goranske, ali i drugih županija, rekla je načelnica Službe Opšteg kriminaliteta Blaženka Čačić

Ali ova domaća ekipa ništa je naspram Sema Bankmana-Frajda i njegove ekipe pohotnih štrebera. Njihov pad bio je kolosalan. Bankman-Frajd će zbog svoje kripto-prevare verovatno provesti ostatak života iza rešetaka, slobodan čovek možda postane u dubokoj starosti. Na sudu je proglašen krivim po svih sedam tačaka optužnice o prevari i uroti, kaznu će saznati u martu 2024. godine, a NY Times piše kako bi mogao da dobije i 100 godina zatvora...

Kako je prevara započela...

A kad za nekoliko godina Holivud odluči da izbaci film o Semu Bankmanu-Frajdu (SBF), njegovom čudnovatom društvu, naglom usponu i još bržem padu, a verujte da hoće, taj će naslov postati svetski hit.

Sve do pre nekih godinu dana Sem Bankman-Frajd nosio je titulu “kralja kripta” i njegovo se bogatstvo, na vrhuncu, procenjivalo na neverovatnih 26,5 milijardi dolara. Držao je panele s Bilom Klintonom i Tonijem Blerom, družio se po zabavama s Leonardom Dikaprijem, Keti Peri, Džefom Bezosom, Šakilom O’Nilom... Živeo je život iz snova. S devet najbližih prijatelja/saradnika/ljubavnika stanovao je na Bahamima u vili vrednoj 40 miliona dolara, odakle je vodio svoje kripto carstvo i kompaniju FTX.

Fortune, Forbs, Financial Review... Koji god da ste poslovni magazin uzeli u ruke zadnjih godinu dana, s naslovnice vam se smeškao ovaj čupavi, neugledni 31-godišnjak u kratkim pantalonama i tamnoj dukserici.

'Kripto Robin Hud'

”Danas on vredi 26 milijardi dolara, ali dok pročitate ovaj članak, vrednost će mu se možda popeti i do 30 milijardi. SBF je neverovatno strastven oko svog posla. Tražio je problem koji treba da se reši i stvorio je superioran proizvod koji to radi. Neverovatno je brižan oko svojih mušterija. Mnogi ga upoređuju s Markom Zakerbergom, ali on svoju kompaniju vodi na puno transparentniji način. I njegov cilj nije obogatiti se, nego zaraditi što više kako bi što više mogao donirati”, pisali su američki mediji hvalospeve na račun SBF-a, kojem su kasnije okrenuli leđa. Verovatno je i njima neugodno u kakve su budalaštine poverovali.

- On je poput kripto Robina Huda. Pobeđuje bogate u njihovoj vlastitoj igri - pisao je početkom godine Bloomberg o ovom 30-godišnjaku, piše hrvatski portal 24sata.

Sem Bankman-Frajd, rođen 1992. godine na kampusu Stenforda, gde su mu majka i otac predavali, karijeru u kripto svetu i preterano bogaćenje nije planirao. Niti je, po sopstvenim izjavama, znao što su kripto valute kad je ušao u taj posao. Posle završetka školovanja na MIT-u, gde je zaradio diplomu, razmišljao je o tome da postane profesor. Ipak, zbog “efektivnog altruizma”, pokreta koji razmišlja o maksimalizaciji svake donacije odabirom prave humanitarne organizacije, predomišlja se i ulazi u poslovni svet. Barem on kaže da je to bio razlog. Nikako želja za vlastitim bogatstvom je l’.

foto: Barry Williams / Zuma Press / Profimedia

U više intervjua i nastupa objašnjavao je ciljeve ovoga pokreta. Uglavnom, planirao je što više novca da zaradi kako bi mogao da ga podeli potrebama u svetu. On je to tako javno predstavljao. Nije da nije donirao u humanitarne svrhe, ali puno više love je na kraju podelio političarima i raznim zvezdama za reklame.

Kad je jednom završio fakultet, gdje je većinu slobodnog vremena provodio igrajući razne društvene i kompjuterske igre, zaposlio se u kompaniji Jane Street Capital, gde se bavio investicijama. Tamo je proveo tri godine pre selidbe u Berkli i osnivanja vlastite kompanije, namerno benigno nazvane Alameda research, koja će se baviti “kvantitativnim trejdingom”. U principu, uz pomoć raznih algoritama tražiti povoljne prilike za trgovinu. To je napravio jer je primetio ili shvatio da se u kripto svetu može obrnuti veliki novac. Nezamislivo golemi novac.

Mamili su nas raznim 'Ankicama'

Ukratko, SBF “nusprodukt” svojeg delovanja u Alamedi naziva “besplatanim novcem”. Razlika i potražnja za kriptom variraju od geografske lokacije. Pa tako i cena varira. I “samo” treba naći prava tržišta za uspeh. Nabavi bitkoin po američkoj ceni i pošalji ga u Japan gde su cene veće. To im je bila specijalizacija.

- Kupi jeftino, a prodaj skuplje. To je to - kratko je objasnio na početku karijere SBF.

U kompaniju je unovčio samo bliske prijatelje iz MIT-a i Jane Capitala, puno se radilo i još više zarađivalo. Uskoro su dnevni profiti počeli da premašuju milion dolara. Ali on nije do kraja bio zadovoljan. Ili je bio pohlepan. Nije sad ni bitno. Uglavnom, osniva kripto menjačnicu FTX, koja će u sledećim godinama postati jedan od vodećih svetskih igrača u tom polju.

Menjačnica, berza, ako ćemo pošteno i nekakva kladionica, gde dođete sa stvarnim novcem i onda kupujete i kladite se na uspehe raznih kripto valuta, pokazala se kao veliki hit u svetu. Pogotovo u doba pandemije, kad neki nisu znali šta će s novcem, a svakodnevno se na društvenim mrežama pisalo o kripto kao budućnost svetskog finansijskog sastava.

- Ankica je zaradila 100.000 dolara za dve nedelje bez da je napustila kauč - iskakali su i po regionalnim portalima pop-up-ovi obećavajući “hleba bez motike”.

Za sedište nove kompanije FTX su odabrani Bahami, jer ono što rade u SAD-u je većinom ilegalno. Kupljena je vila od 40 miliona dolara i deset štrebera iz SAD-a kreće u akciju. Zajedno žive, zajedno rade, a međusobno ulaze i u ljubavne veze.

- SBF najčešće spava na vrećama na podu. Udobnije su mu od kreveta. On živi u svojoj kancelariji. Ponekad ode da se tušira kod kuće i onda dotrči nazad na posao. To je jedina vežba koju stigne da odradi. Vozi staru "tojotu" i najdraže mu je da vreme provodi uz razne igre na tabli - pisali su o sad propalom biznismenu američki mediji kad se pročulo za uspeh njegove kompanije i puste milijarde koje zarađuje.

Vegan koji se ne tušira

Ovaj vegan, za kojeg su neki od kolega na fakultetu rekli da se retko tuširao, da je sebi zabranio veze kako bi mogao biti produktivniji, da je nosio prljavu odeću..., shvatio je da svoju nezgrapnost, neuglednost i čudnovatost može iskoristiti kao adute. Znao je on dobro da na svetu postoje milioni drugih Semova, koji otprilike tako izgledaju i koji kao i on misle da su predobri za društvene norme... I koji bi hteli da budu prljavo bogati kao on i pokazati drugima da su bili u krivu kad su im se izrugivali....

- Kad su počeli da dolaze zahtevi za intervjue i gostovanja, rekao sam mu: ‘Čoveče, treba da se malo dovedeš u red. Ošišaj se’. Kratko mi je odgovorio: ‘To bi bilo negativno za mene. Važno mi je da ljudi misle da izgledam kao ludak’ - ispričao je SBF-ov saradnik i sad već bivši kolega Endi Krogan.

foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

I upalilo je. Mediji nisu mogli dobiti dovoljno SBF-a. Stalno je gostovao po emisijama, objašnjavao ljudima šta su kripto valute, kako s njima sigurno trgovati, koje su prednosti i nedostaci tržišta. Čak se i zalagao za veću regulaciju tržišta. Možemo slobodno reći da je u tom svetu kripto valuta, ali i šire, postao “household name”.

- Ubrzo smo prihvatili Semovu strategiju. Ja bih dogovorio dolazak važnih gostiju i ulagača u naše prostorije u vreme kad bi Sem spavao na vreći. Pripazio bih da gosti vide kako on spava tamo. U nekom trenutku Sem bi se ušetao na sastanak u kratkim pantalonama. Cilj nam je bio da stvorimo nekakvu mističnost oko njega. Namerno bi na važne sastanke dolazio u kratkim pantalonama. Jednom mi je rekao da će jedino u Kongresu obući na sebe duge pantalone (kasnije i jeste) - pričao je Krogan za Bloomberg.

NOVA PREVARA

I dok su američki mediji slavili svaki njegov potez, spominjali kako tokom sastanaka igra igrice, kako po sebi ima mrlje od soseva dok sklapa ugovore vredne milijarde dolara, SBF je sve više i više nastupao poput nekog propovednika.

- Često razmišljam o trilionima ljudi koji se još nisu rodili. Najvažniji je dugoročni uticaj na svet - govorio je SBF, a političari i mediji su to gutali.

- Bankman-Frajd živi poput studenta koji se večito priprema za završne ispite. Kad nije u kancelariji, druži se sa svojih devet cimera. Nekoliko od njih su milijarderi. Svi su tu negde njegovih godina. Za svog šefa i prijatelja oni kažu da uvek mirno procenjuje svaku situaciju, bilo da je reč o idućem potezu u igrici ili odluci kojom ulaže stotine miliona dolara. Nije bitno u koje doba dana ili noći, Sam je uvek takav - pisao je o SBF-u Bloomberg.

Bezos, Šak, Dikaprio, Brejdi...

- Iskreno, brzo vam ponestane efektivnih načina da se usrećite kupovinom stvari. Meni jahta ne treba i ne želim je. Ne vidim nekog smisla u kupovanju stvari - govorio je bivši multimilijarder Sem. Iako kaže da “to nije njegov đir”, s vremenom smo ga sve češće viđali i po mega zabavama mega bogatih i slavnih. Dobio je ulaznicu za taj svet i družio se s poznatim facama.

- Super Bowl je gledao iz prvog reda, odmah uz Stefa Karija, koji je promoter FTX-a. Potom je završio na ručku s legendarnim Šakom, a onda ga je pevačica Sia pozvala na večeru s Džefom Bezosom i Leonardom Dikaprijem. Na toj zabavi Kejt Hadson otpevala je američku himnu, a o kripto valutama je SBF podalje razgovarao s pevačicom Keti Peri. Idućeg dana ona je na društvenim mrežama, na kojima ima 200 miliona pratilaca, objavila kako daje otkaz u pevačkom svetu i počinje da stažira u FTX-u - izveštaj je iz svetskih medija o “prosečnom” vikendu posrnulog “kralja kripta”.

foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

'TEŠKO JE BITI OPREZAN'

- Tom Brejdi je sjajan. Možda jednog dana zajedno kupimo neki tim. Orlando Blum je odličan tip. Prišao mi je i počeli smo da razgovaramo. Ali nisam ja za tu party scenu - govorio bi medijima nakon druženja sa zvezdama.

U međuvremenu kupuje uticaj u njihovom svetu koji “nije za njega”. Za reklamu za Super Bowl s Larijem Dejvidom izdvojio je 30 miliona dolara. Za prava na ime dvorane Miami Heata na period od 19 godina dao je oko 140 miliona dolara. Godine 2021. postaje sponzor Mercedesovog tima u Formuli 1.

Ali ne širi se samo u showbizz i sport. Postaje sve prisniji s političarima, od kojih većina ne shvata kako funkcionipe kripto svet. Znaju samo da bi trebalo bolje da ga regulišu. A SBF se delimično slaže i daje ideje kako to da se uradi. Plus donira novac u humanitarne svrhe. Mora da je onda dobar tip...

- Druge firme kupuju lobiste koji onda šire njihove ideje po Vašingtonu. SBF tako ne funkcioniše, puno je iskreniji i spreman je da razgovara o gorućim problemima kripto sveta s vlastima - govorile su njegovi kolege i hvalili ga kao “dobrog milijardera”.

Iako je tvrdio da političkim donacijama ne kupuje uticaj u svetu politike, nego to radi zbog bolje budućnosti, u američkom izbornom ciklusu 2021/2022. on je bio drugi najveći donor demokrata, odmah iza Džordža Soroša s gotovo 40 milina dolara. Džou Bajdenu je “pomogao” s donacijom od pet miliona dolara.

Obećao milijardu za izbore 2024.

- Na izborima 2024. godine planiram da potrošim više od 100 miliona dolara. Plafon mi je milijarda - rekao je ponosno u maju 2022. godine. U oktobru se ipak predomislio i rekao da je ta izjava bila glupa. Pogotovo danas kad je iza rešetaka. Njegove političke donacije republikanci su uskoro počeli da koriste kao oružje za napad na Demokrate.

- Uzimate keš od tipa s Bahama koji odbija da plaća porez - bila je jedna od češćih izjava “crvenih” prema “plavima”.

Nije da oni to isto ne rade, nije da ne uzimaju od svakakvih sumnjivih lobista koji guraju ideje štetne po prosečnog građanina, ali republikanci su s ovim napadima bili u pravu. Jer o SBF-u, njegovom biznis carstvu i načinu kako posluje znalo se jako malo. Ono što je on hteo da se zna. Ukratko, on je čupavi 'genijalac' koji će poboljšati svet kripto valuta, napraviti ga poštenijim, sarađivati s vlastima, usput zaraditi masno, pa to i podeliti. Moš’ misliti.

Jedini koji ga zaista poznaju, može se zaključiti, njegovi su cimeri s Bahama. A oni “glavni” su suosnivač FTX-a Geri Vang, prijatelj njegovog mlađeg brata i bivši inženjer na Fejsbuku Nišad Sin i bivša koleginica i bivša devojka, koju je vrbovao u svoju firmu Alameda 2018. godine, Karolina Elison. To društvo je delilo vilu na Bahamima, a često su ulazili i izlazili iz ljubavnih veza međusobno. Nešto poput štreberskog kupleraja nakon posla.

foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Perverzne misli mlade Karoline

Sem je toliko verovao Karolini da ju je ubrzo postavio i za direktorku Alamede. Nije za to imala potrebnog iskustva, nije bila nešto ni upućena u taj svet, ali svejedno se u intervjuima hvalila kako joj za upravljanje tom firmom ne treba napredna matematika koju je učila na fakultetu. Bitno je samo da ste okej s riskantnim ulozima, pohvalila se u jednom intervjuu ova dama, koja za sebe kaže da je opsednuta svetom Harija Potera. Velika je ljubiteljka i LARP-a, za one neupućene, voli da se oblači u razne kostime i proživljava različite scenarije iz igara, a kako je odrastala, sve je više vremena provela razmišljajući i o seksu, ulozi žene u društvu... O čemu je pisala na blogu, danas isključenom, za koji su američki mediji dobili potvrdu da je pripadao Karolini.

UZEO IM MILIONE?

- Kad sam počela svoj nalet u poliamoriju, mislila sam da je to radikalni pomak od moje tradicionalne prošlosti. Ali da budem potpuno iskrena, zaključila sam da je jedini prihvatljivi stil poliamorije nešto što ima karakteristike kineskog carskog harema. Svi bi trebalo da imaju ranking i znaju gde pripadaju na lestvici. Ja sam više mazohista nego hedonista. Dobijem zadovoljstvo kad obavljam teške poslove koji su emocionalno bolni - pisala je dama s diplomom Stenforda, javio je NY Post.

- Ovaj 21. vek nije dobro za seks. Rođena sam prekasno da bih imala desetero dece, a prerano da bih mogla učestvovati u ‘4D upload orgijama’ - pisala je Karolina, koja je maštala i o idealnom muškarcu.

- Želim da ima snagu da me nadvlada. Volim muškarce koji kontrolišu svetske vlade - stoji na blogu, a želja joj se u vezi sa SBF-om, i ko zna s kim još paralelno, i ispunila.

Na blogu je bilo govora i o tome kako bi žene trebalo da ostanu kod kuće i odgajaju decu, o superiornostima nekih rasa... Uglavnom, cura od niti 30 godina, s čudnim seksualnim fetišima i maštarijama, bez ikakvog iskustva, glumila je direktorku kompanije i pravila se da zna šta radi. I njen se “otrcani” stajling i zanemareni izgled prodavao kao genijalnost.

foto: Andrea Renault / Zuma Press / Profimedia

A baš nju Sem je okrivio za svoj poslovni kolaps i gubitak svih sredstava. Bio je dovoljan samo jedan tvit da se uruši “kula od karata”. Priča ide ovako.

Kako je sve propalo

Najveći Semov rival je šef Binancea, druge kripto menjačnice, Čangpeng Zao, poznat i samo po inicijalima CZ. Oni su i neko vreme bili poslovni partneri, CZ je imao udeo u kompanijama SBF-a, koje je ovaj kasnije otkupio za oko dve milijarde dolara (prodao ih je za oko 100 mil.). Ali... Kvaka je bila ta što je CZ pristao da primi veliki deo te isplate u obliku FTT-a, FTX-ovog vlastitog tokena koji koriste za finansiranje naknada za trgovanje na svojoj platformi. A taj token, pokazaće se, bio je preuveličan. U poslednje vreme su se CZ i SBF razilazili oko pogleda na budućnost kripto valuta. SBF se zalagao za veće regulacije, koje bi naravno on pomogao da se oblikuju, što CZ-u i ostatku ekipe i nije baš najbolje leglo (kasnije će ipak malo promeniti ploču). Smatrali su to izdajom same ideje. Jer kripto nije nešto što bi vlasti trebalo da kontrolišu. Nisu ga one ni stvorile...

Prvo je specijalizovani portal CoinDesk objavio analizu koja pokazuje da Alameda temelji svoj bilans na imovini koju drži u tokenu FTT (FTX-ov token). Krenula je mala panika, ali Bankman-Frajd je odmah počeo da umiruje javnost objavama da je sve okej.

40 milijardi odštete

I dolazimo do ključnog tvita CZ-a od 6. novembra prošle godine koji je pokrenuo totalni kolaps u kripto svetu. On javlja kako je odlučio da proda sve svoje FTT tokene u vrednosti od 529 miliona dolara. Kreće rasprodaja, panika i na kraju to dovodi do situacije nelikvidnosti FTX-a. Bitkoin gubi 15-20 odsto vrednosti, druge valute i do 50 odsto.

Binance javlja da će uskočiti i kupiti rivalsku kompaniju, ali onda od nauma odustaje jer su “otkrili brojne neregularnosti”. FTX 11. novembra 2022. proglašava bankrot, povlači sa sobom stotinak kompanija, Bankman-Frajd odstupa s pozicije CEO-a. Više nije ni milijarder. Niko brže od njega nije uspeo da izgubi toliku količinu novca. Otkrilo se da je koristio vlastite tokene kao kolateral za kredite kojima je finansirao širenje poslovanja. Ponzi šema, ali s modernim tvistom. Ulagači nemaju pojma hoće li ikad više videti svoj novac. Pokrenuta je i tužba, koja uključuje i sve slavne koji su mu pomogli u promociji menjačnice. Ali, kako kaže u reklamama, ni to nije sve!

'Žao mi je onih koje je to zaj*balo'

FTX je Alamedi pozajmljivao milijarde dolara bez znanja svojih klijenata, a u tom procesu oko dve milijarde dolara su nestale! SBF je optužio Alameda Research, dakle svoju sestrinsku kompaniju, koju je vodila njegova povremena ljubavnica, da su “prokockali” taj novac. Ali kako je mislio da imaju dovoljno za “pokriti se”.

foto: Andrea Renault / Zuma Press / Profimedia

U šokantnom intervjuu priznao je i kako je cela priča o moralu, etici..., bila samo velika laž za javnost.

- Dosta ste govorili o etičnosti poslovanja i samog života. To je samo krinka? Ljudi vas vole ako pobeđujete, a mrze vas kad gubite? To je na kraju samo igra s pobednicima i gubitnicima? - upitala je Sema novinarka Kelsi Pajper prošle godine nakon izbijanja skandala.

- Da. Ha, ha. Nije baš sve tako. Ali da. Moralo je tako biti. Žao mi je onih koje je to zaj*balo. To je bila glupa ‘woke’ igra u kojoj mi zapadnjaci govorimo prave stvari kad treba i onda se svima svidimo - šokirao je SBF svet. Sve one kojima je “kupio” svet i političare bile su čista laž. Tu je, kao i ostali, samo zbog novca.

ZATRAŽILI I KREDIT

- Celu operaciju su vodili klinci na Bahamima. Možda i nije bilo pametno poveriti im milijarde - rekao je jedan od “insajdera”. Uglavnom, drugi zaposleni, osim odabranog Bahama kruga, nisu imali pojma šta im šefovi rade. Ostali su šokirani kad su saznali da je kompanija propala.

Sotona u odeći štrebera

SBF je u kasnije stavio na prodaju kuću na Bahamima za 40 miliona dolara.

”Sotona u odeći štrebera”, pisao je kasnije o ovom mladiću Forbs, u kojem ga kolege opisuju kao “dobrog diktatora”.

- Kad želite to nekome jednostavno objasniti, on je koristio novac koji ne postoji kako bi kupovao i ulagao. To je jednostavno grozno - govore bivše kolege upoznate s kompanijom.

- Sem je dobro znao što radi. Skrivao se iza altruizma. Znao je da je to dobra maska. Ne znam jesam li više ljut na njega što je uništio živote hiljadama ljudi ili na sebe što sam pao na njegove prevare - kaže drugi bivši kolega.

Previđali su mu kolosalne uspehe ili propast, ali navijali su za prvu opciju. Slavili ga kao heroja iz naroda, Robina Huda... A ispao je prevarant. Njegova kontraintuitivna strategija ulaganja ili će mu izgraditi carstvo - ili završiti katastrofom naslovnica je magazina Fortune iz avgusta prošle godine.

Malo više od godinu dana kasnije znamo da je rezultiralo katastrofom. Ni prvom ni zadnjom u kripto svetu.

Kurir.rs/24sata