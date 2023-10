MALI: "Er Srbija" je simbol uspeha cele naše zemlje

Ministar je podsetio na to kako se od bankrota i uništenog JAT-a, koji je bio u dugovima, zajedničkim snagama došlo do profitabilne, moderne i uspešne avio-kompanije. Kaže da to nije bio nimalo lak posao, ali da se završio zajedničkim uspehom.

“Nakon teških pregovora, uz pomoć „Etihada“, našeg strateškog partnera, uspeli smo da preokrenemo situaciju, uspeli smo da stvorimo “Er Srbiju”, da od kompanije „Jat ervejz” koja je bila na ivici bankrota, napravimo najbrže rastuću i najveću nacionalnu avio-kompaniju u regionu. To je bila neverovatna stvar i san koji smo mislili da nikada nećemo dosanjati i uspeli smo u tome. To je zasluga svih zaposlenih, rukovodstva, ali i svih građana Srbije”, rekao je Mali.

Istakao je da ne preteruje kada kaže da je „Er Srbija“ simbol napretka i razvoja naše zemlje.

“Ono kroz šta je prošla Er Srbija proteklih deset godina, je slika i prilika uspeha i napretka naše zemlje. Do 2015. godine, samo dve godine nakon stvaranja “Er Srbije”, u floti kompanije bilo je već 20 aviona, nakon toga, sećam se da smo uspeli, uz duge i ne lake pregovore sa „Džet ervejzom“ iz Indije, da napravimo dogovor i oko leta za Njujork. Nabavili smo taj veliki A 330 i sećam se tog prvog leta u Njujork. Nakon skoro 25 godina, srpska avio-kompanija poletela je u severnu Ameriku”, istakao je Mali i dodao da je onda jedna stvar sustizala drugu.

“Tako smo nabavili i drugi A 330 i krenuli smo da letimo u Kinu. Danas je “Er Srbija” jedina nacionalna avio-kompanija u okruženju od 11 zemalja koja leti i u Severnu Ameriku i u Njujork i Čikago, ali i na istok, Kinu, Tijenđin, a uskoro i u Šangaj ,to je ogroman uspeh “Er Srbije”, ali i naše zemlje. “Er Srbija” je simbol našeg uspeha. Kao što se borimo za to da životni standard građana raste, da rastu plate i penzije, da gradimo ovu našu lepu Srbiju, nove kilometre auto-puteva, brze vozove i saobraćajnice, tako smo uspeli da izgradimo i brzu, jaku, stabilnu, rastuću nacionalnu avio-kompaniju. Ako se ne varam, danas, “Er Srbija” leti na 87 destinacija, a ova godina biće nam rekordna, očekujemo 4 miliona putnika koji će biti prevezeni avionima naše nacionalne avio-kompanije, to je apsolutni rekord. Uz to, kompanija je profitabilna i plaća porez na dobit Republici Srbiji, što je veoma važno. Ovo je veliki uspeh zaposlenih, rukovodstva, ali i svih građana Srbije”, istakao je Mali.

Ministar je rekao da je svima jasno koliko je put „Er Srbije“ i borba da se postavi na zdrave temelje, kako bi kompanija postala to što danas jeste – regionalni lider i nacionalni simbol, bio trnovit i težak,ali pravi i uspešan.

“Mi ćemo istim putem i nastaviti, jer se pokazalo da je to put napretka, put kojim stvaramo uspešniju Srbiju, jaku i uspešnu „Er Srbiju“ kojoj želim srećan rođendan i još mnogo plodonosnih decenija poslovanja”, istakao je Mali.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek istakao je da je ta kompanija prethodne godine ostvarila ogroman rast, koji ne bi bio moguć bez svesrdne podrške Vlade Srbije koja je bila pouzdan partner u razvoju “Er Srbije”. Zahvalio je i svim zaposlenima u kompaniji, bez kojih “Er Srbija” ne bi bila tu gde je danas. Marek je istaao da kompanija ima velike planove za budućnost i da će unaprediti usluge, povećati flotu i proširiti mrežu destinacija u koje će prevoziti putnike.

Kurir.rs