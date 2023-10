POSKUPLJENJA, NOVI ZAKONI, A ZA NEKE I VIŠE PARA: Brojne promene za stanovnike Nemačke od Nove godine

Prelazak u Novu 2024. godinu donosi nova pravila, smernice i promene stanovnicima Nemačke.

Bilo da se radi o kupovini, životu, vožnji ili čak birokratskim stvarima kao što je podnošenje zahteva za ličnu kartu. Evo šta potrošači mogu da očekuju.

Od januara povratno pakovanje biće obavezno i za mlečne proizvode

Potrošače u novoj godini očekuju promene, posebno u kupovini. Od 1. januara 2024. kupci će prilikom kupovine mlečnih proizvoda morati da posegnu dublje u džep.

Razlog za to je vrlo jednostavan - i u duhu održivosti jer prema novom pravilniku, sistem povratne ambalaže će biti dodatno proširen. Konkretno, to znači da se za mlečne proizvode koji se prodaju u plastičnim flašama za piće za jednokratnu upotrebu plaća depozit od 25 centi.

Čepovi koji ne mogu da se skinu imaju za cilj da obezbede veću održivost od 2024.

Nova regulativa EU je takođe u duhu održivosti - a utiče i na jednokratnu ambalažu za piće. Od jula 2024. takozvane "vezane kapice" (čepovi koji se ne mogu skinuti) biće obavezni za sve proizvode, prenose nemački mediji.

Uredba bi trebalo da obezbedi da manje plastičnih poklopaca završi u prirodi u budućnosti, piše Fenix magazin.

Popusti uklanjaju određene proizvode iz asortimana

U slučaju pojedinih trgovinskih lanaca, promene za 2024. biće još konkretnije: Neki poznati trgovinski lanci, na primer, izbacuju određene proizvode iz ponude.

Od početka godine kupci će moći da kupuju samo sveže mleko i mleko bez laktoze sopstvenih brendova sa tipovima 3 i 4. Tokom godine biće i trajno mleko, a time i ceo asortiman mleka za piće prebačen na viši nivo 3.

Promene za vozače: Skuplje gorivo i manji "ekološki bonus"

Sa prelaskom godine dolazi i do promena u drumskom saobraćaju. Posebno su pogođeni vozači. Prve promene počinju u januaru: od Nove godine biće samo "ekološki bonus" od 3.000 umesto 4.500 evra za privatne kupovine manjih električnih automobila.

Istovremeno raste i porez na CO₂. Porez će tada porasti sa 30 na 40 evra po toni CO₂ – što konkretno znači: benzin i dizel će verovatno nastaviti da značajno rastu u novoj godini.

Novo u registraciji vozila: Crna kutija u automobilu biće obavezna

Sredinom godine, od 7. jula 2024., stupa na snagu nova uredba koja se odnosi na sva novoregistrovana vozila: prema novoj uredbi EU, crna kutija će tada biti obavezna u automobilu.

Beleži podatke kako bi se saobraćajna nezgoda mogla što bolje rekonstruisati, ako se desi najgore, pišu njemački mediji.

Nova pravila o vozačkim dozvolama planirana za 2024.: Promene se odnose na vozače početnike i starije vozače

Vest, koja se pre svega tiče vozačkih dozvola, još nije do kraja rešena: EU predlaže uvođenje strožih saobraćajnih pravila od 2024. godine. Ovo bi moglo biti posebno ograničavajuće za starije vozače i vozače početnike.

Zabrana noćne vožnje i ograničenje brzine na autoputevima trebalo bi da važi za nove vozače. Ljudi stariji od 60 godina treba da imaju redovne vozačke ispite. Međutim, o ovome se trenutno još uvek žestoko raspravlja.

foto: Shutterstock

Promene od 2024. u ličnim kartama i pasošima

Promena 2024. godine pogodiće i druga važna dokumenta: postoji novina u vezi sa izdavanjem pasoša i ličnih karata koja zaista pogađa sve.

Od 1. novembra 2024. moći da se šalju nova dokumenta direktno na adresu lica koje je tražilo dokument. Ovo eliminiše potrebu posete nadležnom organu.

Više novca od 2024: Ovo će se promeniti za mala preduzeća i penzionere

Sada je dobra vest za određene grupe ljudi: od 2024. dobiće više novca. Minimalna zarada po satu biće usklađena od 2024. godine. Od 1. januara poskupeće za 42 centa, na 12 evra i 41 cent bruto po satu.

Istovremeno se povećava i mesečna granica zarada za male poslove sa 520 evra mesečno na 538 evra mesečno.

I penzioneri mogu da budu srećni: Ljudi koji primaju invalidsku penziju od 2024. godine dobiće više novca. Ali koliki je taj iznos zavisi od toga kada odete u penziju.

Donja granica prihoda za roditeljsku naknadu

Od januara 2024. drastično će biti smanjena granica prihoda koja reguliše pravo na roditeljski dodatak. Ranije su za roditeljski dodatak mogli da konkurišu roditelji sa zajedničkim oporezivim prihodom do 300.000 evra i samohrani roditelji do 250.000 evra. To bi se uskoro moglo promeniti.

Granicu prihoda samohranih roditelja i parova trebalo bi svesti na godišnji prihod od 150.000 evra. Procenjuje se da bi ovo prilagođavanje do 2026. godine pogodilo oko 60.000 roditelja, koji tada više ne bi imali pravo na roditeljski dodatak.

Iznajmljivanje i grejanje: Vlada usvojila nove zakone za 2024. godinu

Žustro se raspravljalo o "Zakonu o grejanju", koji bi trebalo da stupi na snagu 2024. godine. Vlada je tada planirala da se u kuće mogu ugraditi samo grejalice sa visokim udelom potrošnje obnovljive energije.

Iako se potrošači mogu suočiti sa nekim preprekama za instaliranje sistema grejanja od 2024. godine, trebalo bi da bude manje prepreka za instaliranje solarnih elektrana.

Vlada je donela odluku o odgovarajućim izmenama zakona o zakupu i svojini imovine. Bundestag samo treba da pristane na usvojene izmene.

(Kurir.rs/Feniks magazin/SČ)