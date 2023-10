DOŠLI ČAK IZ NEPALA DA MENJAJU GUME U SRBIJI! Vlasnik servisa otkrio zašto je zaposlio radnike iz Azije, a evo kolika im je plata

Broj stranih radnika u Srbiji poslednjih godina stalno se povećava. To potvrđuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, pri čemu je od početka godine izdato više od 32.000 dozvola za rad strancima.

I dok radnici iz Srbije traže bolje poslovne prilike u zemljama Evropske unije, stranci iz Azije i Afrike dolaze kod nas. Tako u jednom prestoničkom auto servisu od nedavno rade Čantal Premi, Ujval Šestra, Asis Barajli i Dipak Bikečeti iz Nepala.

Marko Lacmanović, vlasnik auto-servisa na Voždovcu, kaže da je za sada zadovoljan radom četvorice radnika iz Nepala.

A kako je došlo do saradnje sa njima?

Lacmanović je dao oglas za posao, međutim niko se nije odazivao, te odlučuje da se konsultuje sa jednom agencijom koja se bavi dovođenjem stranih radnika ne samo u Srbiju, već i u čitav region.

- Naši ljudi nisu zainteresovani za ovu vrstu posla. Zbog čega je to tako? Da li je to manjak radne snage ili su naši ljudi otišli preko da rade ja ne znam. Oglas je išao više meseci, ljudi se nisu javljali za posao i onda smo više bili prinuđeni da se odlučimo za ovaj korak. Za nas je ovo prvo neko iskustvo, nismo se do sada susretali sa ljudima iz inostranstva. Za sada prvih par dana ulaze u proces rada, snalaze se u tome i sve ide kako treba. Naš posao je više sezonski, a onda u sezoni uvek treba čovek više - kaže vlasnik servisa Marko Lacmanović.

Kostur ekipe radnika čine ipak prvenstveno naši ljudi odavde i oni Nepalce svakog dana odvoze i dovoze na posao. Plata im je ovde viša nego u Nepalu, a i uslovi za život su im znatno bolji nego u matičnoj zemlji.

- Njihova plata će ovde biti 500 dolara plus troškovi smeštaja, hrane i oni kažu da odmah deo plate šalju svojim porodicama u Nepal. Oni žive u nekim selima koja nemaju ni prodavnice. Treba nekoliko kilometara da idu do nekog marketa u većem mestu. Plate u Nepalu su valjda 120,130 dolara. Oni tamo posla nemaju, više su poljoprivredno-stočarski kraj - dodaje Lacmanović.

Jedan od radnika iz Nepala Asis Barajli, već je dobio srpski nadimak Aca, a kako nam je rekao - veoma je zadovoljan što je našao posao u srbiji i nije mu teško.

- Ne, lako je ovde raditi. Mi smo zadovoljni. Marko je najbolji šef! Mi smo došli iz Nepala da radimo ovde i zaradimo novac, zbog toga smo ovde. Radili smo takođe i u Nepalu. Sada smo u Srbiji zadovoljni platom - kaže Asis Barajli.

Dogovor je bio da ovi mladići koji imaju između 23 i 28 godina ostanu ovde šest meseci- Za sada oni bi voleli da rade u Srbiji, sviđa im se Beograd, a kolege su im pokazale i znamenitosti samog grada.

- Veoma je lep grad i država mi se sviđa. Jedino mi je ponekad malo hladno. Takođe, volimo i srpsku hranu, drugačija je od naše - dodaje Asis.

Mušterije ulaze u ovu veliku vulkanizersku radnju i pomalo im je neobično da vide radnike iz azijske zemlje kako pomažu oko zamene pneumatika. Međutim, vreme je da se naviknu jer će to postati globalni trend i kada je reč o ostalim zanimanjima.

- Definitivno trend. vidimo i da su vozači autobusa došli. Svi ti poslovi vozači, magacioneri, zanati, verujem da ćemo se oslanjati na radnu snagu iz tih nekih zemalja - ističe Lacmanović.

I zvanični podaci govore u prilog tome. Srbija je za prvih šest meseci ove godine strancima izdala blizu 25.000 radnih dozvola, što je za hiljadu više nego za čitavu 2021. godinu.

