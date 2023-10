SRBIJA KOLETELARNA ŠTETA SKOKA CENA?! Bušatlija tvrdi da su bugarske takse na tranzit ruskog gasa UPOZORENJE MAĐARIMA

Odavno je najavljeno da gas poskupljuje od 1.novembra i to za 10 odsto.

Medjutim, sva je prilika da će poskupljenje biti veće od 10 odsto, jer je Bugarska uvela carinu na tranzit ruskog gasa koji se isporučuje preko njene teritorije gasovodom "Balkanski tok".

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, gostovao je u Pulsu Srbije gde je najpre otkrio njegovo mišljenje o uvođenju bugarske carine.

- Vrlo je teško reći zašto su oni to uradili. Mislim da je to pritisak Evrope i Amerike na Mađarsku, jer se Mađarska ekstremno drugačije ponaša od njih. Odlazak premijera Mađarske u Kinu je dosta potresao Evropu. Negde sam video da je spomenuto, da je to prvi put da je neko od evropskih predsednik ili predsednika vlade koji su došli u Kinu. Međutim, to nije tačno, on nije prvi. Prošle godine u sred ruske ofanzive na Ukrajinu, Makron je otišao u Kinu sa oko 50 najvećih francuskih kompanija da utvrdi njihovu poziciju - rekao je Bušatlija i dodao:

03:06 Bušatlija: Bugarska carina na gas je upozorenje Mađarima

- Tako da ta EU više nije toliko konzistentna u toj međunarodnoj politici kao pre godinu, dve dana. Možda je sad ova akcija jedan signal Mađarima da ako oni imaju dobre odnose sa Rusijom i kupuju gas, da mogu doći u vrlo nezgodnu situaciju ako ih blokiraju sa jedne strane. Ali takođe mogu da ih blokiraju i sa ukrajinske strane. Dakle, ovo je upozorenje Mađarima, ali sumnjam da će imati nekog velikog efekta na njih, već će još više insistirati na saradnji sa Rusima.

Ne treba biti ekonomski stručnjak i shvatiti da bi novi rast cena opteretio poslovanje privrede koja taj energent koristi, što neizbežno diže cene njihovih proizvoda.

Bušatlija se potom dotakao i saradnje Srbije sa MMF-om i pitanja šta Srbija dobija sa čuvenim stend-baj aranžmanom.

- MMF je institucija koja se bavi monetarnim delom države i to znači da morate imati politiku takvu da vraćate dugove pre svega. MMF je ustanovljen posle Drugog svetskog rata kao i Svetska banka kao zaštitnik dolara, jer je tada dolar osvajao čitav svet. Što se tiče ranijeg aranžmana, a to je aranžman iz predostrožnosti koji nije predviđao da nam MMF daje ikakve pare. To je nešto što je moglo da nam pomogne da dođemo do više para. Jer ako MMF vrši monitoring nad našom ekonomijom, to može da bude preporuka komercijalnim bankama da nam daju kredit. To je dobro funkcionisalo, naročitom u tom periodu kada su kamate bile male - rekao je Bušatlija i dodao:

02:35 Bušatlija o saradnji Srbije sa MMF-om

- Međutim, mi sada imamo aranžman u koji se ulazi kada se ima problem. Mada naravno da to niko neće priznati. Dakle, vi ste u problemu kada uzimate kredit da bi vratili prethodni kredit. A kod nas se to ne dešava 10 godina, već 20 godina.

00:55 SRBIJA SE NEOČEKIVANO DOBRO DRŽI S OBZIROM NA SITUACIJU Ekonomista obrazložio uticaj ratova na cene u svetu: Važna veza sa Kinom