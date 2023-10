"OD KINE MOŽEMO KUPITI JEDNO DRAGOCENO ZNANJE!" Ekonomski stručnjak o manevru kojim je Kina prestigla Ameriku POMOĆU NJE SAME!

Učešće predsednika Srbije na samitu Pojas i put u Kini komentarisali su u emisiji Usijanje prof.dr Dragan Radenović, akademik, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

Prokomentarisao je kakav bi odjek mogla saradnja Srbije i Kine da izazove u Evropskoj Uniji:

foto: Kurir televizija

- Ja ne bih to stavljao u kontekst Evropske unije već evropske birokratije. To je Unija od 27 zemalja od kojih njih pet ima drugačiji odnos prema nama od ostalih. One nisu priznale Kosovo, ali u tom diplomatskom nadgornjavanju to znači da oni ne priznaju Srbiju bez Kosova. Mi smo suverena zemlja i moramo se tako i ponašati. Ne može nam neko ko sarađuje sa Kinom zabranjivati da i mi sa njom sarađujemo.

Ocenio je da je Srbiji za uspešnu razmenu sa Kinom potrebno dugoročno planiranje:

- Mi u poljoprivredi i stočarstvu proizvodimo otprilike za desetak miliona stanovnika. Šest miliona mi pokrivano, tri miliona izvozimo. Recimo da iduće godine mi povećamo proizvodnju dvostruko. Sve što proizvedemo preko šest miliona sve prodamo u Kinu. Znate li koliko je to deo njihovog tržišta. 0, 8 promila! Čak ni jedan ceo promil. Te priče da mi njima možemo nešto da ponudimo ne stoje, ako nemamo dugoročno planiranje. Ono što bi mi mogli da kupimo od njih jesta kako su se oni američkim parama razvili u poslednjih 40 godina i to u toj meri da su prestigli Ameriku. To nama treba.

