JOŠ JEDAN AUTO-PUT SPREMAN ZA PRVE VOZAČE: Njegova dužina je 22 km, ima most i nadvožnjak, uskoro gotove još 2 nove saobraćajnice

Svečano otvaranje novog auto-puta Ruma-Šabac planirano je za sutra, a ovaj značajan infrastrukturni projekat završen je posle samo dve godine i finansiran je iz budžeta Republike Srbije.

Bez obzira na krizu u svetu, Srbija nije odustala od ulaganja u investicije i gradnje saobraćajnica. Tokom 2023. godine, pored završenog auto-puta Ruma-Šabac, otvorene su i neke deonice, a to su brza saobraćajnica od Novog Beograda do Surčina, beogradska obilaznica do Bubanj Potoka, prva deonica Moravskog koridora, kao i prva deonica auto-puta Niš – Merdare.

foto: Youtube/ Vojvodina uživo

Jedan od glavnih prioriteta u drumskom saobraćaju bila je izgradnja upravo ove deonice, kao i brze saobraćajnice Šabac-Loznica, jer je reč o projektu koji je veoma važan za razvoj i poboljšanje mobilnosti Srema, Mačve i zapadne Srbije i Vojvodine, ali i ovog dela Srbije sa regionom, najpre sa BiH.

Saobraćajnica koja povezuje Rumu i Loznicu, ukupne dužine od 77 km, obuhvatiće tri prostorne celine:

1. DEONICA RUMA - ŠABAC most na Savi, u dužini od 22 km je auto-put u punom profilu. Trasa zaobilazi sela Кlenak, Platičevo, Hrtkovci i Jarak, što će direktno rezultirati rasterećenjem ulica u ovim naseljenim mestima.

Ispred Hrtkovaca je izgrađen nadvožnjak s petljom, pošto se auto-put ovde ukršta sa državnim putem IB reda broj 20. Nova trasa se ne ukršta s postojećom prugom Zvornik-Šabac-Ruma.

foto: Youtube/ Vojvodina uživo

Most preko reke Save čine tri međusobno spojene celine, odnosno, prilazna konstrukcija na levoj obali, konstrukcija mosta preko reke i prilazna konstrukcija na desnoj obali.

Dužina mosta preko Save je 1,33 km, fundiran je na 371 šipu, sa ukupno 45 naglavnih greda i 47 stubova. Glavni raspon između stubova S6 i S7, iznosi 155 m, što je predstavljalo najveći i najzahtevniji raspon za izvođenje.

foto: Youtube/ Vojvodina uživo

2. DEONICA ŠABAC - LOZNICA biće brza drumska saobraćajnica. Trasa će zaobići sva naseljena mesta, kroz koja gotovo celom dužinom prolazi postojeći državni put IB reda broj 26 (raniji magistralni put M-19).

Za narednu godinu najavljen je završetak brze saobraćajnice do Loznice. Uz bolju infrastrukturu mogao bi značajno da se poveća i promet ljudi i robe, a sve to bi doprinelo bržem razvoju zapadne Srbije. Ovde ne mora da bude kraj, Šabac ima sa obe strane mosta još 600 hektara industrijske zone, što može biti samo dodatan motiv za izgradnju novih puteva.

3. FRUŠKOGORSKI KORIDOR gradi se paralelno od Novog Sada do Rume. Tra­sa je du­ga 47,7 ki­lo­me­ta­ra. Deo ove brze saobraćajnice je i novi most preko Dunava , kao i tunel kroz Frušku goru, koji će postati najduži u Srbiji.

Kurir.rs/Vojvodina uživo