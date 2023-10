MINISTAR GORAN VESIĆ: Razvijamo Ovčarsko-kablarsku klisuru, kao i sve druge delove zemlje!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji puta za Kablar, od Ovčar Banje, koji se izvode u okviru projekta integralnog razvoja Ovčarsko-kablarske klisure, i istakao da će sa novim vidikovcem na Kablaru, čija izgradnja počinje, i pratećom infrastrukturom taj deo Srbije doživeti ubrzan napredak.

Vesić se uverio da obnova pristupne saobraćajnice ka vidikovcu na Kablaru, turističkoj atrakciji zapadne Srbije veoma dobro napreduju.

On je istakao da je država je u Ovčarsk-kablarsku klisuru poslednjih godina uložila oko 700 miliona dinara, a sam Grad Čačak oko 200 miliona, što je ukupno više od osam miliona evra namenjenih u razvoju tog kraja Srbije.

- To su ulaganja ne samo u ovaj samo put i vidikovac, čija izgradnja počinje danas, već i u izmuljavanje jezera Međuvršje, koje uskoro počinje, a veoma je skupo. Radimo i pristupnu stazu, koja je do pre godinu dana bila u šipražju, kao i ulaz u Ovčar banju - precizirao je ministar.

Dodao je da će raditi i izgradnja kanalizacije u tom području, jer je Čačak iz LIID projekta za lokalni razvoj koji finansira Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bespovratno dobio skoro 2,6 miliona evra.

- Sve to pokazuje kako se Srbija razvija - naglasio je Vesić.

On je ukazao i da svega toga ne bi bilo da nije izgrađen autoput „Miloš Veliki“, koji je bio deo vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se Srbija saobraćajno poveže.

- Svaki put, pruga znači nove investicije, novu farbiku, radna mesta, razvoj turizma... U ovu investiciju nikada ne bismo ušli da nemamo autoput koji može da dovede ljude, da posete klisuru, da vide naše manastire, ovu prirodnu lepotu, jezero, vidikovac... Sve je povezano, jedan put treba da prate i ovi naizgled mali projekti, koji su najveći za ljude koji žive u ovom kraju Srbije - rekao je ministar Vesić.

On je poručio da država razvija i razvijaće i druge delove zemlje.

- Do februara ćemo završiti petlju Lučani, onda i put do Požege, tunel Laz je pri kraju, i ostaje tunel Munjino brdo. Uz to sutra će se razvijati Požega, Ivanjica, Arilje, ceo ovaj kraj. Omogući ćemo ljudima da žive ovde, da mogu da zarađuju. Zato je važna saobraćajna infrastruktura - rekao je Vesić.

On je zahvalio njegovom timu koji vodi projekat integralnog razvoja Ovčarsko-kablarske klisure, na čelu sa pomoćnicom ministra Tanjom Popović.

Dodao je da je ove godine za Lučane izdvojeno 100 miliona dinara, a za Čačak 135 miliona.

Naveo je i da se kroz isti program uređuje i srednjovekovna tvrđava Maglič.

- Gradićemo i brzu saobraćajnicu Kraljevo – Novi Pazar, to će dovesti do obnove tvrđava Brvenik, Jeleč, manastira Stare Pavlice... Ovo je kraj u kojem se upoznaje srednjovekovna Srbija, i posebno će osetiti korist od izgradnje infrastrukture - rekao je Vesić.

Pre obilaska radova na putu, ministar se provozao jezerom Međuvršje, trimaranom za koji je nadležnima u lokalnoj samoupravi danas, baš on, simbolično, doneo dozvolu za plovidbu.

