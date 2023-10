KOJE KOMPANIJE SU OSTVARILE ENORMAN PROFIT ZBOG RATA U UKRAJINI? Đukanović nema dilemu: Ovaj sektor beleži najveću prodaju!

Više od godinu dana traje sukob između Ukrajine i Rusije, a podrhtano tlo je rasprostranjeno čitavom Evropom, a pogotovo kada je u pitanju ekonomija, odnosno inflacija.

Ukoliko sagledamo pređašnje okolnosti pandemija, ratova, uvidećemo da su pojedine kompanije ili pojedinci napravili neizmeriv profit, dok je većinski deo naroda ispašta cenu sukoba.

Ko je najviše profitirao, otkrio je u "Pulsu Srbije" ekonomista i filozof, Vladimir Đukanović.

01:22 KOJE KOMPANIJE SU OSTVARILE NEREALAN PROFIT ZBOG RATA U UKRAJINI? Đukanović nema dilemu: Ovaj sektor beleži najveću prodaju!

- Profitirali su proizvođači oružja i to neverovatno. To je sektor koji se ubija od para. Naravno da postoje i druge industrije koje su ostvarile neki profit, ali u odnosu na ove kompanije, one su sekundarne. U poslednja tri meseca imamo najveći nivo prodaje naoružanja u istoriji čovečanstva. Sve te firme u Rusiji, Americi, Evropi se neverovatno bogate. Niko nije limitirao cenu pušaka ili bombi, ali jesu cenu parizera.

Potom je izneo tvrdnju koga čekaju recesije, a koga boljitak u polju privrede:

- Generalno Evropu očekuju teški dani, sve dok traje ovaj sukob Evropi će biti teško. Što se tiče ostatka sveta, situacije je nešto povoljnija, Kina i dalje beleži privredni rast. Ostatak Azije će takođe proći dobro, s obzirom na to da se biznis 'seli' iz Amerike i Evrope u Aziju. Tamo imaju demografski bilans, svi prebacuju tamo svoje poslovanje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:07 DOK RASTU CENE, INFLACIJA NEĆE PRESTATI! Ekonomista otkrio zašto je došlo do ponovnog POSKUPLJENJA: Nismo na zdravoj grani