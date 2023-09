DA NE BUDE ZABUNE: Ministar Mali razrešio dilemu, do sutra traje prijava za 10.000 dinara po detetu

BEOGRAD - Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od10.000 dinara za svako dete u Srbiji starosti do 16 godina završava se sutra, podsetio je ministar finansija Siniša Mali.Кako je danas naveo u saopštenju, to je rok do kog roditelji i staratelji dece mogu da se prijave za isplatu novca koja počinje 25. septembra.

Prijava se odvija putem portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs,a a podnosilac prijave unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da bude uplaćen novac. Mali je dodao da se u prethodnih mesec dana, od 20. avgusta otkad traje prijavljivanje, na listi za isplatu do sada našlo 1.026.901 dete. Računajući i decu iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica, koja su automatski prijavljena, njih 67.162, to znači da je do sada prijavljeno ukupno 1.094.063 dece.

Pravo na pomoć ostvaruje 1.190.000 dece.

"Rebalasnom budžeta za ovu pomoć odvojili smo 11,9 milijardi dinara ili oko 100 miliona evra. U svakoj krizi uloga države je da pokaže snagu i da podrži svoje građane, naročito njene najosetljivije kategorije kao što su deca", rekao je Mali i podsetio da se ova pomoć može dobiti za svako dete koje je državljanin Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. ili nakon tog datuma.

