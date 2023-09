NBS POVUKLA RUČNU: Kamate na stambene kredite miruju narednih 15 meseci! Evo kolika će vam rata biti ako ste se zadužili 30.000 €

Pošto banke nisu želele, Narodna banka je povukla ručnu. Kamate na stambene kredite moraće da miruju narednih 15 meseci, a građani će konačno moći malo da odahnu. Ono što je dobro, ne samo da će mirovati već će mnogima obaveza biti i manja.

Šta je propisano

Prema odluci Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, ograničena je kamatna stopa za dužnike u slučaju prvog stambenog zajma sa promenljivom kamatnom stopom, a jedan od uslova je da ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Tako će već od oktobra zaduženje biti manje, a banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke.

- Kod stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine, nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08 odsto. To je prosečna ponderisana kamatna stopa na stanje stambenih kredita odobrenih u Srbiji koju je objavila NBS, sa stanjem na dan 31. jula 2022. godine, uvećana za 30 odsto. To znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10 do više od 25 odsto - stoji u saopštenju NBS.

Računica je, međutim, nešto drugačija kod stambenih kredita koji su odobreni posle 31. jula 2022. Tamo gde je kamatna stopa veća od 4,08 odsto, korisnici će zaključno sa decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita sa kamatom iz prvobitnog plana otplate.

Slično i u regionu

U Hrvatskoj je uvedena slična mera kako bi se građani zaštitili od rasta rata, ali se kod njih ona odnosi na sve korisnike, bez obzira na to da li je u pitanju prva ili neka naredna pozajmica.

- Ovde se izdvajaju ljudi koji su kupili prvi stan da bi se njima konkretno pomoglo. Mislim da bi po ekonomskoj logici bilo bolje da su svi objedinjeni, jer zašto bi neko bio povlašćen, a drugi ne - kaže Vladimir Vasić, finansijski konsultant.

On objašnjava za Kurir da su mnogi najpre kupili manji stan na kredit, prodali ga zbog proširenja porodice, pa pazarili novi.

- Oni su platili dupli porez, investirali su, od svega toga država je imala koristi, a i po Ustavu, trebalo bi da svi budemo ravnopravni, pa i u ovome - navodi on.

U brojkama ova mera dužnicima može da smanji ratu i za četvrtinu.

Nakon odluke NBS, građani koji su imali kredit od 30.000 evra uzet na 25 godina odsad više neće imati ratu 211 nego 160 evra (pogledaj okvir).

PRIMER KREDITA OD 30.000 EVRA Iznos kredita: 30.000 evra Period otplate: 25 godina Datum uzimanja kredita: 1. 12. 2021. godine Kamata pre ograničenja: 6M euribor + 3 odsto (č6,95 odsto) Rata pre ograničenja: 211 evra Kamata posle ograničenja: 4,08 odsto Rata posle ograničenja: 159,68 evra

REAKCIJE Bankari iznenađeni Prema saznanjima Kurira, vest koja je došla sa vanredne sednice Izvršnog odbora NBS izazvala je potpuni šok među bankarima. Pokušali smo da zvanično saznamo stav iz nekoliko većih banaka, ali niko nije želeo da razgovara o ovoj temi. Činjenica je, međutim, kaže naš izvor, da se ništa nije događalo preko noći i da su menadžmenti o tome pregovarali, ali im se konačna odluka svakako nije dopala. - To znači da će sada morati da smanje apetite. Pravni timovi analiziraju ovu odluku, odnosno kako će ona da utiče na njihove budžete i kako će se odraziti na poslovnu politiku banke. Pošto su izvori za kreditiranje do sada uglavnom bili depoziti, odnosno kamata na štednju, sada oni faktički više ne mogu da se takmiče za depozite, jer ne mogu da ih prodaju skuplje od četiri odsto, koliko je odredila NBS. To znači da će za kratkoročne zajmove morati da pronađu druge izvore finansiranja - kaže naš sagovornik.

