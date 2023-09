DO ATINE I KRFA ZA SAMO 39 €: Od 4. do 17. septembra karte u Air Serbia po promotivnim cenama za čak 67 destinacija

Kompanija Er Srbija saopštila je da će putnici od 4. do 17. septembra moći da kupe karte po promotivnim cenama za 67 destinacija, a karte po početnoj ceni od 39 do 89 evra po smeru, odnosiće se na putovanja od 15. septembra do 20. decembra.

Avio-karte do Banjaluke, Barselone, Atine, Tivta, Podgorice, Zagreba, Soluna, Bukurešta, Skoplja, Sofije, Tirane, Sarajeva, Ljubljane, Malte, Budimpešte, Irakliona, Hanje, Krfa, Rodosa, Napulja, Firence, Ohrida, Dubrovnika, Pule, Varne i Splita mogu se kupiti po ceni od 39 evra po smeru.

Karte do Rima, Štutgarta, Palma de Majorke, Palerma, Osla, Kopenhagena, Stokholma, Geteborga, Bolonje, Nirnberga, Hanovera, Diseldorfa, Hamburga, Kelna, Venecije, Milana, Larnake, Barija, Katanije, Krakova i Marselja biće dostupne po ceni počev od 49 evra po smeru.

foto: Printscreen Tanjug

Do Salcburga, Liona, Ciriha, Brisela, Beča, Praga, Madrida, Valensije, Istanbula, Ankare, Berlina, Malage, Frankfurta, Lisabona i Izmira putnici Er Srbije moći će da stignu kupovinom karata po promotivnoj ceni počev od 59 evra po smeru, dok će po promotivnoj ceni od 69 evra po smeru stići do Amsterdama i Pariza.

Avio-karta do Londona tokom perioda trajanja akcije biće dostupna po ceni od 79 evra po smeru, a do Kaira i Tel Aviva može se odleteti po ceni počev od 89 evra po smeru u ekonomskoj klasi.

Saobraćaj do pojedinih sezonskih destinacija – Irakliona, Hanje, Krfa, Rodosa, Napulja, Firence, Ohrida, Dubrovnika, Pule, Varne, Splita, Palma de Majorke, Palerma, Barija, Katanije i Marselja – završava se ranije od perioda obuhvaćenog promotivnom akcijom, a red letenja može se proveriti na sajtu Er Srbije, navela je kompanija.

kurir.rs/Fonet