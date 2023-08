STRUJA POSKUPLJUJE DO NOVE GODINE! To nije jedini račun koji ćemo plaćati više: Ekonomisti otkrili koje cene još skaču!

U Srbiji je neophodno da dođe do poskupljenja električne energije pre Nove godine, rekla je Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike, a ukoliko se obistine najave Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, od jeseni će struja za domaćinstva biti skuplja za osam odsto.

- Poskupljenje struje je u pregovorima, mislimo da će biti neophodno da svakako bude pre Nove godine. Nastojaćemo i ove godine da cena struje raste što je manje moguće, ali je korekcija potrebna zarad dugoročne stabilnosti našeg energetskog sistema - rekla je Đevovićeva za Tanjug, a prenosi RTS.

Spremni za zimu

Ministarka je naglasila i da je naša zemlja što se tiče energenata spremna i za ovu zimu i da ima dovoljno rezervi.

foto: Printscreen/RTS

- Cene struje i gasa su bile na niskom nivou decenijama i to je neodrživo u toliko dugom roku. Naš zadatak je da povećamo investiciona ulaganja, a za to je potrebno da kompanije bolje posluju, da mogu da finansiraju investicione projekte. Cilj je da imamo najnižu ili među najnižim cenama struje i gasa u regionu. To smo uspeli da uradimo prošle godine, kada su cene rasle i preko 100 odsto, 120 i 130 odsto, kao u Severnoj Makedoniji i Rumuniji.

Ministarka je pomenula i da imamo 645 miliona kubnih metara gasa, što u Srbiji u skladištima, što u Mađarskoj.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- To je dovoljno ako gledamo prosečnu potrošnju, za 40 do 50 dana, ako bi došlo do poremećaja na tržištu. Na deponijama imamo 1.900.000 tona uglja, što je dovoljno za 20 dana proizvodnje električne energije i da sve stane i da bude kolaps, što se ne očekuje. Kada je reč o nafti i naftnim derivatima, ukupne rezerve su na 91 odsto prosečne potrošnje - navela je ministarka.

Treći put

Ekonomista Ivan Nikolić kaže za Kurir da bi ovo bilo treće povećanje cene električne energije u ovoj godini.

- Poskupljenje je dogovoreno s Međunarodnim monetarnim fondom i već je uključeno u projekciju rasta ukupnih potrošačkih cena. Podsećam da je Narodna banka Srbije projektovala da će u decembru međugodišnja inflacija biti oko osam odsto. Dakle, nije ovo ništa novo, niti iznenađujuće - objašnjava Nikolić i dodaje:

- Cena električne energije mora da se poveća jer je to bitan preduslov održivog stabilnog poslovanja EPS.

I ekonomista Aleksandar Stevanović naglašava za naš list da cena struje uvek gura ostale cene.

Status energetski ugrožen kupac Obezbeđuje popust na računima Ministarka Dubravka Đedović je naglasila i da je važno da najugroženiji građani ostvare status energetski ugroženog kupca, a dosad ih ima 70.000, i da su u tom cilju kriterijumi poboljšani i pojednostavljeni. - Apel je u svakodnevnom obilasku terena kako da dođemo do najugroženijih, da taj broj bude bar duplo veći, da ljudi mogu da ostvare popuste. Kriterijumi su poboljšani i pojednostavljeni kada su pitanju prihodi, seoska stanovništva, ljudi koji su primaoci socijalne pomoći i tuđe nege i pomoći, nege trećeg lica, dečjeg dodatka, imaju zdravstvene probleme. To su prošireni kriterijumi da bi što više ljudi ostvarilo to pravo, koje je preko potrebno zbog povećanja cena, da što više njih može da izmiri račune. Nastojaćemo da obezbedimo još više sredstava u budžetu za te svrhe.

foto: kurir tv

- Međutim, kako je poskupljenje rezervisano za domaćinstva, to jest one koji plaćaju struju po ceni za domaćinstva, nije to efekt kao kad tržišna cena za industrijske kupce poraste. Gas će sigurno poskupeti jer je u paketu sa strujom. Dakle, realno je i da grejanje poskupi za većinu ljudi - ističe Stevanović.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

02:02 STRUČNJAK OTKRIVA DA LI SE POMOĆU PAMETNIH BROJILA MOŽE UŠTEDETI STRUJA: Omogćavaju dvosmerno merenje i precizniji su!