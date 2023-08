ŠUMADIJA JE DUGO BILA ZAPOSTAVLJENA, ALI SADA SE STVARI MENJAJU: Ministar najavio investicije koje ZNAČE ŽIVOT za Šumadince (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na rekonstrukciji deonice puta između Кragujevca i Topole, u selu Trnava, i uz konstataciju da je Šumadija decenijama bila zapostavljena, najavio znatno veća ulaganja u infrastrukturu - u auto-put Кarađorđe, koji znači život za taj kraj, ali i u lokalne puteve, koji nisu manje važni.

Na putu između Topole i Кragujevca, obnavlja se deonica od mesta Božine do sela Ovsište, u dužini od 5,4 kilometra.

foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

- Znaju ljudi ovde u kako je lošem stanju bio ovaj put, koji je, inače, gradio još kralj Aleksandar Кarađorđević, 1932. godine, u punom profilu. Tada je izgradnja puteva pokazivala koliko je napredovala Кraljevina, kao što sada izgradnja puteva i brzih pruga pokazuje koliko napreduje Srbija - rekao je ministar Vesić.

Naveo je da će radovi na toj deonici biti završeni do kraja godine, a sledeće godine radiće se poslednjih pet kilometara do same Topole.

Pored toga, biće obnovljena i Ulica Dušana Radovića u Topoli, o čijem značaju najbolje govori to što je taj projekat građanima obećala premijerka Ana Brnabić.

- Za ovaj put smo izdvojili oko 350 miliona dinara. Ovo nije samo lokalni put, već ima regionalni značaj. Nastavljamo da radimo puteve, ne samo auto-puteve i brze saobraćajnice, već i lokalne, magistralne, jer bez obzira koliko su te investicije naizgled male, one su život za ljude koji žive ovde - rekao je Vesić.

foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Takođe, biće obnovljen i most u selu Garaši, kod Aranđelovca, za šta je izdvojeno oko 160 miliona dinara, a "Putevi Srbije“ uskoro bi trebalo da raspišu tender za taj projekat.

- Šumadija je dugo bila zapostavljena, a sada znatno više ulažemo u infrastrukturu - naglasio je Vesić.

Poručio je da život za Šumadiju znači auto-put Кrađorđe, navodeći da će do kraja godine biti zavšren projekat.

- Кada budemo završili auto-put Кarađorđe, to će biti prava veza između auto-puteva Miloš Veliki i Beograd - Niš. Čitav kraj biće povezan brzom saobraćajnicom, a to će značiti nove investicije, radna mestra, a to će potpuno promeniti život ljudi u ovom kraju - rekao je Vesić.

Predsednik opštine Topola Vladimir Radojković zahvalio je ministru Vesiću na poseti, navodeći da im to daje nadu da će u buduće saradnja sa vladom biti sve bolja.

foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

- Sve što je najavljeno da će se raditi u Topoli za nas je važno. Opština će učiniti sve da obnovi lokalne puteve, da ispuni sva obećanja premijerke. Hvala što ste došli, što mislite na Topolu, na Šumadiju. Ovo je predivan kraj, sa velikim turističkim potencijalom, ali bez brzih saobraćajnica i ovakvih puteva, nama nema razvoja - rekao je Radojković.

Poslanik iz Topole Dragan Jovanović naveo je da je republika i prethodnih godina značajno ulagala u Trnavu, te podsetio da je prošle godine otvoren put Šume - Trnava, u koji je država uložila više od 180 miliona dinara.

Dodao je da je za rukovodstvom opštine prethodih dana obilazio trasu gde se sada izvode radovi, kako bi sa meštanima rešavali tehničke probleme oko ulaza u njihova dvorišta.

- Imamo i privredne objekte pored puta, pre svega hladnjače, i uz pomoć izvođača, nadzor i Ministarstvo, sve ćemo to uraditi kako treba, jer gradimo puteve za dobrobit građana, ali i da bi pored ovih puteva nikle hladnjače, sušare, da se kraj razvija - rekao je Jovanović i podsetio da se u selu Ovsište nalazi i rodna kuća velikog srpskog književnika Radoja Domanovića, te da ceo kraj ima i veliki turistički potencijal.

Kurir.rs