DETALJAN SPISAK ŠTA SMETE A ŠTA NE SMETE UNETI U GRČKU: Ovi proizvodi su STROGO zabranjeni, carinici mogu da ih BACE ako vam nađu

U jeku letnje sezone, društvene mreže su prepune istih/sličnih pitanja naših turista koji planiraju da odmor provedu u Grčkoj.

Tako je jedna od korisnica Fejsbuka nedavno postavila pitanje: "Šta može da se unese od hrane u Grčku, da li je neko imao problema?".

U Grčku je, naime, zabranjen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda. To znači da na more u toj zemlji ne možete nositi viršle, šnicle, šunku, sir, mleko, jogurt, pavlaku i tome slično. Takođe, nije dozvoljeno nositi kuvana i pržena jela i kvarljive namirnice.

Granični službenik ima pravo da vam ove namirnice oduzme i baci.

Možete poneti do 5 kilograma svežeg voća i povrća, izuzev krompira, zatim do 2 kg mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce.

Takođe, niko vam neće zameriti ako ponesete pirinač, kečap, gotova jela, makarone, keks, čokoladu, vodu, sokove, sve dok vrednost ovih namirnica ne prelazi 300 evra po putniku (150 evra za mlađe od 15 godina), piše na blogu grckainfo.com.

foto: Youtube Printscreen

Ovo je roba koja se može uvesti u Grčku od strane turista, bez prijave carinicima:

Putnici koji dolaze iz EU mogu uneti: 800 cigareta ili 400 cigarilosa ili 200 cigara ili kilogram duvana

10 l žestokog pića, 90 l vina, 110 l piva;

Nema ograničenja za parfeme.

Putnici koji dolaze avionom iz evropskih zemalja van EU (kao što je Srbija), mogu uneti:

200 cigareta ili 50 cigara ili 250 grama duvana

4 litara vina, 16 litara piva, 1 l žestokog pića preko 22%;

50g parfema i 250ml kolonske vode;

Poklone u vrednosti od €175 po osobi i €90 ukoliko je osoba mlađa od 15 godina;

Do 10.000 € u gotovini (ili ekvivalentna količina novca u drugoj valuti).

foto: Shutterstock

Putnici koji dolaze automobilom ili autobusom iz evropskih zemalja van EU (kao što je Srbija), mogu uneti:

40 cigareta ili 20 cigara ili 50 grama duvana

1 l žestokog pića preko 22% ili 2 l žestokog pića od 22% ili manje i 2 l vina i 2 l stonog vina;

50g parfema i 250ml kolonske vode;

Do 10.000 € u gotovini (ili ekvivalentna količina novca u drugoj valuti).

Odobrenja za duvan i alkohol ovde navedena nisu dostupna putnicima ispod 18 godina.

Zabranjene stavke

Zabranjeno je unositi biljke sa zemljom. Iznošenje antikviteta iz Grčke je zabranjeno bez posebne dozvole Arheološke službe u Atini. Protiv onoga ko ovo bude ignorisao biće pokrenut krivični postupak.

Jedna daska za surfovanje po osobi može biti uvezena/izvezena bez carine, ukoliko je prijavljena u pasošu prilikom dolaska.

Povraćaj poreza u Grčkoj (VAT)

Posetioci koji nisu iz zemalja EU mogu da dobiju povraćaj novca grčkog VAT-a (dodatak porezu na promet) koji iznosi 24% za kupovine vrednije od 50 evra.

(Kurir.rs/Telegraf)