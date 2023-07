RATE KREDITA OPET IDU GORE? Evropska centralna banka deveti put podigla kamatnu stopu, sada je najviša u poslednje 22 godine!

Deveti put zaredom Evropska centralna banka je podigla kamatnu stopu i ona je sada najveća od oktobra 2008. godine. Kamatna stopa na depozite sada iznosi 3,75 odsto, što je najviše u protekle 22 godine.

Od početka ciklusa pooštravanja u julu 2022. godine, zvaničnici ECB su povećali kamatne stope za 425 baznih poena, što predstavlja najbrži tempo pooštravanja u njenoj istoriji.

Kako se navodi na sajtu ECB-a, inflacija u evrozoni pada, ali isuviše sporim tempom, a očekuje se da će duže vreme ostati iznad željenog cilja ECB od 2,0 odsto.

Svako povećanje kamatnih stopa od strane EU preslikava se na sve kredite u evrima u Srbiji, jer banke po pravilu vezuju sve te kredite za Euribor na koji direktno utiče ova odluka ECB.Tako da bi trebalo očekivati i rast mesečnih rata, i to već od septembra i to u proseku za 10 do 20 evra. Ipak, ovde treba znati da rast zavisi od visine kredita, ukupne kamate i varijabilnog dela, roka otplate…

Što je manje godina do kraja otplate manji je udeo kamate u mesečnoj rati, pa je tako i manje povećanje prilikom skoka euribora.

- Nezahvalno je licitirati sa brojevima, ali mislim da nismo došli do kraja. Kako u Americi, tako i što je važnije za dešavanja u našoj zemlji, šta radi ECB. Po nekim najavama i Kristin Lagard i drugih zvaničnika možemo da očekujemo još minimum dva povećanja po 0,25 odsto tj. procenata referentne kamatne stope. Možda smo blizu kraja, ali nismo došli do samog kraja zida - rekao je NIkola Stakić, vanredni profesor sa Univerziteta Singidunum.

kurir.rs/Blic