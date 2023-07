OVA BANJA U SRBIJI JE PROGLAŠENA JE NAJBOLJOM U EVROPI U njoj nema ničega, ni put, ni prodavnicu, a svi je OBOŽAVAJU! Evo i zašto

Slatinska banja u Srbiji proglašena je za najbolju u Evropi po jednom lekovitom svojstvu. Nalazi se u podnožju planine Jelice na 17 kilometra od Čačka.

Banja živi zahvaljujući samo jednom čoveku koji je sasvim slučajno, pre više od 30 godina došao i napravio skromni smeštaj za one koji žele da se leče. Gosti dolaze samo po preporuci i kažu da su više nego zadovoljni. Ovde nema ničega, ni dobrog puta, ni prodavnice, ni lekara, ni turističkog sadržaja, a bogami ni ljudi. Samo tridesetak kuća, koje su uglavnom prazne.

"Po sumporvodoniku koji ima 635 miligrama po litru, mi smo prva banja u Evropi. Mislili smo da su to Karlove Vari. Međutim Karlove Vari nemaju sumporvodonik uopšte kao taj sastojak koji je lekovit za reumatske bolesti, spondilozu, za kožna oboljenja“, istakao je Zoran Đurović, predstavnik Mesne zajednice Slatina.

Dragomir i njegova supruga, došli su ovde pre više od 30 godina i rešili da ostanu. Oni su jedini domaćini u Banji. "Došao sam ovde pre 33, 34 godine. Imao sam problema sa kičmom i sa rukama, nisam mogao podići ruke iznad sebe. Tu sam došao i kupao se u tim starim kupatilima 21 dan, to me vratilo u život i onda sam, što bi rekli, poludeo za tom vodom i počeo da gradim objekte. Imamo negde oko 15 ležaja, od toga, imamo 11 kada. Dolaze sa svih strana, ima dosta ljudi iz Bosne, Hrvatske jedan deo, iz Dalmacije, Vojvodine ponajviše i iz Šumadije“, objašnjava Dragomir Pejović, vlasnik smeštajnog objekta "Slatinska banja“.

Gosti dolaze samo po preporuci. Zadovoljni su domaćinima, higijenom. "Živim već preko 30 godina u Nemačkoj i preko prijatelja iz Kraljeva sam saznala za ovu banju. Bila sam jako skeptična, jer sam pre toga posetila mnoge banje u Nemačkoj, nakon operacije kičme, međutim to je sve bilo bezuspešno. Hodam uz pomoć hodalice. I dođem da probam i verujte, nakon devet godina, posle operacije, u ovoj banji sam čučnula u kadi. Nije to samo voda, to je i ova priroda i meni je žao što ljudi ne znaju za ovu banju“, priča jedna gošća.

Banjom protiče reka Daćinac, a njeno je korito u termalnoj zoni. Temperatura vode je oko 17 stepeni, pa ju je neophodno dogrevati u kupatilima. Urađena je i analiza mogućnosti da Slatina dobije status i granice banjskog područja, pa se nadaju da će nova ulaganja dovesti i više gostiju.

