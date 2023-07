PEKAR I LABORANT ZARADE DO 4.000 €, A KUVARE PLAĆAJU ČAK 6.500 €: Detaljan spisak plata najpopularnijih poslova za Srbe u Nemačkoj

Migracija radne snage iz Srbije u Nemačku je postala trend poslednjih godina, a mnogi naši sunarodnici su uspešno pronašli posao i izgradili svoju karijeru u ovoj privrednoj sili. Neke procene govore da trenutno u Nemačkoj živi više od 700.000 ljudi srpskog porekla. Očarani stabilnom ekonomijom, širokim spektrom industrija i visokim standardima života, mnogi su se odlučili na hrabar korak da napuste svoju zemlju i započnu novu avanturu u Nemačkoj.

Plate u Nemačkoj često se opisuju kao konkurentne i adekvatne za pokrivanje visokih troškova života. Ipak, važno je imati na umu da plate mogu značajno varirati u zavisnosti od različitih faktora kao što su oblasti rada, kvalifikacije, iskustvo, geografska lokacija i slično.

KOLIKE SU PLATE U NEMAČKOJ PO ZANIMANJIMA

1. MEDICINSKI RADNICI

Nemačka se ističe kao zemlja koja pridaje veliku važnost zdravstvenom sektoru i obezbeđuje visok kvalitet zdravstvene zaštite. Stoga, medicinski radnici u Nemačkoj često imaju visoke plate.

foto: Shutterstock

Treba napomenuti da je u Nemačkoj takođe uobičajeno da medicinski radnici dobijaju dodatne beneficije, kao što su plaćeno slobodno vreme, dodaci za noćne smene ili vikend rad, bonuse za specijalizaciju ili dodatne kvalifikacije, kao i pristup odličnim socijalnim osiguranjima i penzijskim planovima.

Negovatelj 1.500 – 3.650 evra

Lekarski pomoćnik 1.500 – 4.300 evra

Doktor 3.370 – 7.800 evra

Medicinska sestra 1.600 – 4.530 evra

Laborant, Tehničar 1.900 – 4.000 evra

Farmaceut 3.000 – 7.000 evra

Zubar 3.450– 7.700 evra

2. ZANATLIJE

Zanatlije iz Srbije koji rade u Nemačkoj mogu očekivati pristojne plate, koje su često konkurentne u odnosu na troškove života u zemlji. Na primer, zavarivači, električari, vodoinstalateri i automehaničari mogu zarađivati prosečno između 2.500 i 3.500 evra mesečno, u zavisnosti od iskustva i regiona.

foto: Profimedia

Automehaničar 2.020 – 4.225 evra

Pekar 1.590 – 4.000 evra

Autoelektričar 2.230 – 5.100 evra

Operator viljuškara 1.890 – 3.800 evra

Čistač 1.500 – 2.850 evra

Frizer 1.580– 3.250 evra

Zidar 1.500 – 5.150 evra

Stolar 1.570 – 5.300 eura

Vozač autobusa - 2.900 evra

3. IT SEKTOR

IT stručnjaci iz Srbije koji rade u Nemačkoj mogu očekivati dobre plate, koje se često kreću u rasponu od 4.000 do 6.000 evra mesečno, u zavisnosti od oblasti specijalizacije, iskustva i regiona u kojem se obavlja posao. Napredniji IT pozicije, kao što su IT menadžeri ili arhitekte softvera, mogu doneti još veće plate, koje se kreću između 6.000 i 8.000 evra mesečno ili više.

foto: Shutterstock

Softwer developer – 3.300 – 4.400 evra

Back-end developer – 3.360 – 4.850 evra

Front-end developer – 3.100 – 4.400 evra

Full-stack developer – 3.500 – 4.800 evra

DevOps inženjer – 3.500 – 5.000 evra

Web dizajner – 2.400 – 3.350 evra

Sistem administrator – 2.300 – 4.500 evra

QA inženjer – 3.900 – 5.800 evra

4. UGOSTITELJSTVO

Radnici u ugostiteljstvu iz Srbije koji rade u Nemačkoj mogu očekivati prosečne plate koje se kreću u rasponu od 2.000 do 3.500 evra mesečno, u zavisnosti od pozicije, iskustva i regiona. Plate mogu biti više za rukovodeće pozicije, kao što su menadžeri restorana ili hotelski menadžeri.

foto: Profimedia

Važno je napomenuti da radnici u ugostiteljstvu često imaju pristup dodatnim beneficijama, poput napojnica, besplatnog obroka tokom radnog vremena, fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti napredovanja u karijeri. Međutim, treba imati na umu da rad u ugostiteljstvu može zahtevati rad uključujući noćne smene, vikende i praznike.

Konobar – 1.650 – 3.750 evra

Kuvar – 2.400 – 6.500 evra

Recepcioner – 1.700 evra

Event menadžer – 3.500 evra

Kolika je minimalna i prosečna plata u Nemačkoj Za razliku od Švedske i još nekih evropskih zemalja, u Nemačkoj postoji zakonom propisana minimalna zarada. Od oktobra 2022. ona iznosi 12 evra po satu, odnosno 2.100 evra mesečno, ukoliko radite 5 dana nedeljno, puno radno vreme. Što se tiče prosečne plate u Nemačkoj, ona je daleko iznad minimalne. Prosečna plata u Nemačkoj iznosi 3.975 evra mesečno, odnosno 47.700 evra godišnje. Važno je napomenuti da je ovo bruto plata, odnosno plata pre plaćanja poreza.

Porezi u Nemačkoj u proseku iznose 30-42%, što je značajna suma koja odlazi u ruke državi. Dakle, radnik kući nosi između 58% i 70% svoje bruto plate. Visina poreza zavisi od brojnih faktora.

KOLIKI SU TROŠKOVI ŽIVOTA U NEMAČKOJ

Da bismo bolje sagledali životni standard u Nemačkoj, neophodno je da pored plata u obzir uzmemo i troškove. Troškove ćemo u ovom slučaju podeliti na stanarinu, hranu i ostale troškove.

1. Cene stanova

Pronalaženje stana u Nemačkoj je jedan od najvećih izazova sa kojim se možete susresti. Ujedno, kirija za stan je i najveći mesečni trošak, za koji se u proseku izdvaja 30% plate. Cena iznajmljivanja stanova zavisi od mnogo faktora, a pre svega od lokacije, udaljenosti od centra grada, uređenja i veličine stana.

Cene mesečne kirije u Berlinu kreću se od 800 do 1400 evra za garsonjere, 500 do 700 evra za sobe, a za dvosoban stan potrebno je izdvojiti od 1400 do 2000 evra. Naravno, cene kirija su u drugim, manjim, gradovima značajno jeftinije.

Pored kirije, morate računati i na ostale troškove poput interneta, kablovske, grejanja, struje, vode…

2. Cene hrane

Cene hrane u Nemačkoj su približne onima na Balkanu. Ipak, neke namirnice mogu biti i značajno jeftinije, dok je sa druge strane hrana u restoranima značajno skuplja nego u našoj zemlji.

Litar mleka – €0.70

Hleb – €1.30

12 jaja – €1.82

Pola kilograma sira – €4.45

Kilogram pilećih prsa- €7.32

Kilogram pirinča – €2.09

Kilogram jabuka – €2.20

Kilogram krompira – €0.97

Flaša vina srednjeg kvaliteta €4.99

Limenka lokalnog piva – €0.76

Ostali troškovi

Garderoba – Cena garderobe je slična cenama na Balkanu

Gorivo – 1.9 evra po litru

Mesečna karta za gradski prevoz – 65 evra

Paklica cigareta – 6.5 evra

Članarina u teretani – 33 evra

Obrok u jeftinijem restoranu – 12 evra

Radno vreme i odmori u Nemačkoj

Standarno radno vreme u Nemačkoj zavisi od industrije, ali u većini slučajeva se podrazumeva rad 5 dana nedeljno po 8 sati, odnosno 40 sati nedeljno. Po nemačkom zakonu, svim zaposlenima je garantovan bar jedan slobodni dan nedeljno. Nedelja je za većinu radnika neradna, a oni koji su primorani da rade i nedeljom, poput policajaca ili vatrogasaca, dobijaju bonuse u iznosu 50% od dnevnice.

Pored toga, bonuse na platu dobijaju i zaposleni koji rade noćne smene, odnosno svi oni koji rade između 23:00 i 06:00.

Što se odmora tiče, zaposleni u Nemačkoj u proseku imaju 28 dana odmora godišnje. Ipak, nije retkost ni da zaposleni u određenim granama industrije imaju čak i do 40 dana odmora.

