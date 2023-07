NAJVEĆI KRUZER NA SVETU, "IKONA MORA", USKORO ISPLOVLJAVA: Karte se prodaju kao lude Ovo su naja (VIDEO)

Da li je to odmor iz snova ili scenario iz noćne more? Fotografije najvećeg broda za krstarenje na svetu — „Ikone mora“ (Icon of the Seas), koji isplovljava u januaru — uzburkale su javnost.

„Gledajući prve fotografije, mislim da brod izgleda kao da je izašao iz crtanog filma, sa ogromnim vodenim parkom pozadi“, rekao je osnivač jednog informativnog sajta za krstarenja. „Prosto je nerealno da se tako nešto može izgraditi da bi plovilo okeanom.“

foto: YouTube/ Royal Caribbean

Kakav god utisak ostavlja, kompanija za krstarenje „Royal Caribbean International“ kaže da se kruzer, koji je završio početna ispitivanja na moru u junu, prodaje kao lud. Kompanija je do sada imala najveći i jedini dan za rezervacije koje su otvorene u oktobru, a prodaja je od tada postavila još dva rekorda.

Kompaniji sa sedištem u Majamiju nije strano postavljanje rekorda: Royal Caribbean je izveo nekoliko „najvećih svetskih“ brodova na tržište, posebno „Oasis of the Seas“ 2009. godine, koji je bio patuljak u odnosu na ovaj brod.

Savetnik za putovanja Deni Genung i izvršni direktor „Harr Travel-a“, rekao je za Washington Post da je usred noći morao da rezerviše putovanja za klijente koji su to zahtevali, a zauzeo je i mesto na inauguracionom putovanju za sebe.

„Nikada nije bilo ovakvog lansiranja broda u industriji“, rekao je on.

Može da primi 5.610 putnika

Ovo ne uključuje posadu. To je nekoliko stotina ljudi više od stanovništva Bar Harbora u državi Mejn. Posadu čini još 2.350 ljudi. Pošto su brodovi dizajnirani da prime više od dve osobe po sobi sa dodatnim krevetima za porodice ili grupe, ukupan kapacitet gostiju je zapravo neverovatnih 7.600. Kada je 2009. godine „Oasis of the Seas“ predstavljen kao najveći brod na svetu, njegov kapacitet u dvostrukoj popunjenosti bio je 5.400 gostiju.

Ima više od pet puta veću tonažu od Titanika

Brod je samo 3 metra duži od prethodnih rekordera najvećih brodova. To je ekvivalent više od tri fudbalska terena ili skoro četiri Kipa slobode, uključujući postolja. Da 0vizualizujemo na drugi način, brod je samo 16 metara kraći od visine Empaje stejt bildinga, ne uključujući toranj.

Brodovi za krstarenje se rangiraju prema bruto tonaži, meri unutrašnje zapremine. Ovde „Ikona mora“ zaista nadmašuje konkurenciju, sa 250.800 tona. Sledeći najbliži kruzer po tonaži je „Kraljevsko karipsko čudo mora“, koje ima 235.600. Poređenja radi, Titanik je bio težak 46.329 bruto tona

Ima više od deset paluba

„Ikona mora“ će imati 20 paluba, od kojih je 18 za upotrebu. Te palube obuhvataju osam „kvartova“, uključujući Centralni park prepun živih biljaka; masivni vodeni park; grupu bazena na tri palube; masivna kupola sa vodopadom i predstavama i prostorom za porodice sa malom decom da se igraju i jedu.

Sledeći najveći brod u floti Royal Caribbean-a, „Wonder of the Seas“, ima 18 paluba, od kojih su sve osim dve za goste.

Postoji bazen za svaki dan u nedelji

Na brodu će biti sedam bazena, uključujući bar u sklopu bazena, viseći bazen i ono što Royal Caribbean opisuje kao „najveći bazen na moru“. „Voyager of the Seas“, koji je bio najveći na svetu 1999. kada je lansiran, ima „samo“ tri bazena.

Ima najveći vodeni park na vodi

Royal Caribbean se hvali da će „Icon“ imati „najveći vodeni park na moru“, nazvan Kategorija 6. To se odnosi na snagu uragana, ali i na šest tobogana na brodu. Postoji otvoreni tobogan za slobodan pad, tobogan od 14 metara, te porodični tobogan.

U pregledu najboljih vodenih parkova na brodovima za krstarenje za 2022. Cruise Critic ističe kruzer „Carnival“. Mnogi od njegovih brodova nude tri tobogana. MSC Cruises se približava broju Icon-a na nekim od svojih brodova koji su skoro pušteni u pogon, nudeći četiri ili pet tobogana, a sajt za krstarenje napominje da neki od brodova Norvegian Cruise Line-a imaju do pet tobogana.

Ima 40 mesta za jelo i piće

Brodovi za krstarenje su poslednjih godina proširili svoju ponudu hrane i pića daleko od bifea, glavne trpezarije i bara kod bazena. „Icon“ će ponuditi više od 40 mesta za „piće, večeru i zabavu“, uključujući 15 barova i mesta za noćni život i više od 20 restorana.

foto: YouTube/ Royal Caribbean

Restorani na brodu obuhvataju širok spektar, od večere u klubu sa osam jela do celodnevnog branč mesta, do sušija i ulične hrane, bifteka i, da, švedskog stola. Odražavajući apetit putnika na krstarenju sa raznovrsnošću, ovaj ukupan broj je zapravo jednak trenutnom rekorderu kruzera „Wonder of the Seas“.

Za poređenje na kopnu, „Atlantis Paradise Island“ na Bahamima kaže na svojoj web stranici da nudi 21 restoran i 19 barova i salona. Genung, izvršni direktor turističke agencije, rekao je da ima klijente koji kažu da brod izgleda neverovatno, ali je prevelik za njih.

„Dobijam čitav niz reakcija: ‘To je kul, to je ludo; Jedva čekam da to uradim'“, rekao je on. „Stvar sa ovim kruzerom je da je savršeno krstarenje za mnogo različitih ljudi u različitim životnim dobima“, zaključio je Genung.

Kurir.rs/BIZlife