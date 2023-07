A MISLILI STE DA SU MALDIVI SKUPI! Srbi letovali u Herceg Novom, pa se prenerazili od računa za LEŽALJKU: "Je l to kupovna cena?!"

Papreno - tako bi mogle da se opišu cene sa kojima su se ove godine susreli Srbi na skoro svim omiljenim i popularnim destinacijama.

Skoro svakog dana stižu nam svedočenja o neprijatnim iskustvima, najčešće sa ležaljkama.

- Kao što sam ih do sad hvalila sada moram da uputim ogromnu kritiku na "poumbas canteen". Kažu nije moguće rezervisati ležaljke, a već dva dana kada dođemo kažu da su ležaljke rezervisane. Danas kada smo mu rekli kako su rezervisane kada ste rekli da ne primate rezervacije, dobili smo odgovor "theese sunbeds are not for people from Serbia" (ove ležaljke nisu za ljude iz Srbije) . A onda i predlog da možemo od trećeg reda na dalje.. Znači, plaćali smo ležaljke 20 evra, plus obavezne konzumacije 10 evra po osobi, što je ok, ali takav odnos prema Srbima prvi put ovde doživesmo.. i naravno promenismo plažu odmah.. Veliki, ogroman minus - napisala je turistkinja iz Srbije na društvenim mrežama.

Sada se pojavila i fotografija iz Crne Gore, odnosno Herceg Novog, gde se naša sugrađanka požalila da je dve ležaljke i suncobran platila neverovatnih 70 evra.

- 70€? Jel to da kupiš ili moraš da vratiš kad se završi letovanje - zapitao se jedan od korisnika društvenih mreža.

Ima i onih koji su komentarisali da cena ipak nije skupa i da je moguće staviti peškir, a da li je zaista ovo preterano, ostavljamo vam da procenite.

Kurir.rs