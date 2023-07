MARIJI STIGLA KOVERTA OD BANKE, ZGRANULA SE KAD JE PROČITALA PISMO: Uzela kredit pre 10 godina, a sad je ovo najveći problem

Počela su da stižu pisma iz banaka na adrese oko 150.000 građana koji imaju stambeni kredit. Imajući u vidu da je 30. jun datum kada se podvlači crta, i za tromesečni i za šestomesečni euribor, sada su na udaru svi koji su uzeli zajam za stan, a poruke koje im banke šalju ovih dana i više su nego neželjene.

Rate su u odnosu na januar veće između 20 i 80 evra. Ukupno, od kada su u julu prošle godine počele da rastu kamate, pojedinim građanima uvećane su i za 50 odsto.

Mariji je pismo stiglo u ponedeljak i rata joj je skočila za 39 evra.

- Pa to je sada skoro 5.000 dinara više, i to svakog meseca. Nije to 500 dinara ili hiljadu, nego pet puta više i cifra sa kojom možete nešto da uradite i koju osetite kada je nemate. Za toliko mogu kupiti meso za ceo mesec - žali se Marija.

Marija je kredit uzela pre 10-ak godina i tada joj je rata bila 254 evra. Početkom godine bila je oko 300, a sada je 339 evra. I ono što sada, dakle, treba očekivati u kovertama koje stižu ovih dana jeste rast i kamatnih stopa i rata, a primeri su neumoljivi.

Primeri rate za stambeni kredit od 30.000 evra Suma: 30.000 evra Rok otplate: 25 godina Kamata na dan uzimanja kredita: 3,2 odsto Kamata posle 30. juna: 7,1 odsto Rata posle 1. januara: 191 evra Rata posle 30. juna: 214 evra

Primeri rate za stambeni kredit od 50.000 evra Suma: 50.000 evra Rok otplate: 25 godina Kamata na dan uzimanja kredita: 3,2 odsto Kamata posle 30. juna: 7 odsto Rata posle 1. januara: 314 evra Rata posle 30. juna: 353 evra

Primeri rate za stambeni kredit od 80.000 evra Suma: 80.000 evra Rok otplate: 25 godina Kamata na dan uzimanja stambenog kredita: 3,5 odsto Kamata posle 30. juna: 7,8 odsto Rata posle 1. januara: 550 evra Rata posle 30. juna: 608 evra

Ekonomisti: Još dva povećanja kamata u 2023.

Nikola Stakić, ekonomista, ističe da treba očekivati bar još 2 povećanja kamata ove godine.

- Nezahvalno je licitarti sa brojevima, ali mislim da nismo došli do kraja. Kako u Americi, tako i što je važnije za dešavanja u našoj zemlji, šta radi ECB. Po nekim najavama i Kristin Lagard i drugih zvaničnika možemo da očekujemo još minimum 2 povećanja po 0,25 odsto tj. procenata referentne kamatne stope. Možda smo blizu kraja, ali nismo došli do samog kraja zida, istakao je Stakić u razgovoru sa "Blic Biznis-om"

Kada se rate usklađuju sa Euriborom?

Euribor je nadomak 4 odsto, a centralne banke sveta ne šalju dobre informacije. FED očekuje još dva povećanja kamata u ovoj godini, do sada ga je "slepo" sledila i Evropska centralna banka i to nije dobar znak ni za Srbiju.

Rate na stambene kredite, naravno, ne rastu momentalno po donošenju odluke ECB, već svaka komercijalna banka svojim klijentima usklađuje dosadašnje rate sa novim u tačno definisanim datumima i jedan od tih datuma je upravo 30. jun

Šestomesečni euribor: rate na kredite sa šestomesečnim euriborom usklađuju se samo dvaput godišnje, 30. juna i 31. decembra. Tromesečni euribor: rate se usklađuju na svaka 3 meseca, a ključni datumi su 31. mart, 30. jun, 30. septembar i 31. decembar. Jednomesečni euribor: rate za te kredite se usklađuju svakog meseca.

