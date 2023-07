RATARI OČAJNI, CENA OVE ŽITARICE SADA NIŽA NEGO LANE: Žetva počinje, otkupljivači objavili svoje uslove, evo koliko nude po KG

Žetva pšenice u Srbiji mogla da počne posle 10. jula ako je kiša ne odloži, smatra predsednik Udruženja poljoprivrednika Stig i Mlava, Draško Živković. On ističe da je u toku žetva, ali ranih sorti pšenice i na manjim parcelama i rod je loš, mada to ne mora biti pokazatelj opšteg stanja tog useva.

- Pšenica je ove godine bila prlično loša, tri puta smo je štitili od raznih bolesti, a i u vreme cvetanja su padale kiše što je sprečilo oprašivanje, pa je prinos pod znakom pitanja - rekao je Živković.

Dodao je da se nada da se neće ponoviti vremenski uslovi, kao pre deset godina, da u vreme žetve kiše neprestano padaju i da pšenica proklija u blatu. Kiša je juče u Stigu, kako je rekao, obilno padala, oko 30 litara po kvadratu. On je naveo da je počela žetva ječma i da je prinos dobar, oko pet tona.

Nekoliko udruženja poljoprivrednika tražilo je od države pre dve nedelje da otkupi 300.000 tona pšenice po ceni višoj od tržišne, koja je ispod 32 dinara po kilogramu, kolika je proizvođačka, ali do sada nikakav odgovor nisu dobili.

Prema rečima predsednika Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovice Jakšića, poljoprivrednici koji su primenili sve agrotehničke mere, mogu da očekuju dobar prinos pšenice, a ostali jako slab.

- Česte kiše veliki su problem, a pšenica i kada je zrela, ne može da se ovrši, gubi na kvalitetu. Za nekoliko dana zbog kiše može da izgubi i 20 odsto od kvaliteta - rekao je Jakšić.

ULJANA REPICA PO DUPLO NIŽOJ CENI I žetva uljane repice je u toku, a prinos je dobar, oko tri-četiri tone po hektaru, ali da je cena slaba, oko 42-43 dinara po kilogramu, a prošle godine je bila 95 na početku žetve, da bi kasnije pala na oko 70 dinara. - Cena uljane repice je toliko mala da ni pod uslovom da prinos bude maksimalan, četiri tone po hektaru, prihod od tog roda, po ceni od 42 dinara ne može da pokrije sve troškove proizvodnje jer to iznosi oko 170.000 dinara, a setva je bez obračuna troškova rada, amortizacije mašina i osiguranja, koštala od 170.000 do 180.000 dinara - rekao je Jakšić.

Pšenica ovogodišnjeg roda, prema ranijim očekivanjima, neće prebaciti 20 dinara, bez PDV, a otkupljivači su objavili uslove po kojima kupuju novu pšenicu i cene se kreću od 18 do 20 dinara, u zavisnosti od kvaliteta.

Na severu Vojvodine za pšenicu prve klase roda 2023. godine cena je najviša i bez PDV je 20.834 dinara po toni, dok je sa porezom od osam odsto 22.500 dinara. Druga klasa je 20.186, odnosno 21.800 dinara za tonu. Treća je 21.101, a četvrta klasa ima cenu od 20.500 dinara s porezom.

Pšenicu, kako je naveo trgovac sa severa Vojvodine, moguće je predati i po akontnoj ceni koja iznosi 20.200 dinara po toni sa PDV, a konačnu će utvrditi po kvalitativnim grupama do 24. jula. Isplata će tada ići na bankovni račun vlasnika do trećeg dana, a u slučaju otkupa po akontnoj ceni isplata je do 4. avgusta.

