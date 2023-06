VIŠE OD DVA MILIONA TURISTA ĆE SE SLITI U BEOGRAD Vučić o Expo 2027: Mora da nam donese ogroman rast, niče novi grad u Surčinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je ponosan što je Srbija dobila Ekspo, i da će to doneti novi zamajac Srbiji.

"Nove tehnologije, više od dva miliona turista. Sve će se sliti u Beograd. Uspeli smo da pobedimo Malagu, kažu, zato što smo se fokusirali na nesvrstane. Za Malagu je lobirao Antonio Banderas, a gradonačelnik je podneo ostavku kada nisu dobili", rekao je Vučić.

"Ja ulažem nade u naš rad, pamet, smirenost, razum, i u našu ekonomiju. U to ulažem nadu, i u taj Ekspo koji mora da nam donese ogroman rast. Mi mislimo da predstavimo naš naučni, inovativni napredak, o tome smo već pričali. I da pokušamo da zemlju predstavimo na najbolji način. To je novi grad u gradu. Samo smeštaj će nam biti potreban za desetine hiljada ljudi. Niče novi grad u Surčinu, to će biti blizu nacionalnog stadiona. Time skače ceo Surčin, od Jakova, Progara. Obedska bara će dobiti svoj značaj, u Galovicu, kako da rešimo sve. Hoću da čestitam timu koji su vodili Siniša Mali i Ana Brnabić, Siniša je tu podneo najteži teret", poručio je Vučić.

Podsetimo, Beograd će biti domaćin Svetske izložbe EXPO 2027 koja će trajati tri meseca, u periodu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

(Kurir.rs)