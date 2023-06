SAČUVAJTE KOJU HILJADARKU U DŽEPU: Majstor za klima uređaje daje savet zlata vredan: "Izbegnite skupe popravke, caka je u ovome"

Neplanirani troškovi su ono što bi svako uspešno da izbegne, ali je nekad skuplja "dara nego mera" , s toga je naš savet da budete pametni na vreme.

Posle obilnih padavina koje su pogodile Srbiju, konačno na je red došlo sunce, a sa njim i prave tropske vrućine koje definitivno zahtevaju upotrebu klima uređaja.

Ono što je sigurno, jeste da se unutar rashladnih uređaja nakupilo dosta nečistoća i prašine, posebno ukoliko se uređaj koristio i tokom grejne sezone.

Pored brojnih tekućih troškova, poenta je da se kućni budžet što manje rasipa, pa smo pitali servisera za klima uređaje na koji način da uštedimo. Tačnije, kako da preskočimo neohodne majstore i popravke, ali i na koji način da očuvamo rok trajanja uređaja za hlađenje i grejanje unutar domova.

– Ukoliko aktivno koristite klimu, filter bi morao da se pere bar jednom mesečno. Neophodno je samo sredstvo za odmašćivanje koje već imate u kući, a čak i šampon može dosta da očisti. Nakon što se skine filter (mrežica) propere se kroz hladnu vodu sa odabranim sredstvom. Ostavi se da se dobro osuši i spremno je za neometano i intezivno hlađenje – savetuje Nikola Živadinović, serviser klima uređaja.

Deo koji je obavezan i pre same upotrebe klime u letnjem periodu jeste servis uređaja kako najtoplije godišnje doba prošlo u najboljem redu, sa što manje kvarova i problema.

CENE SERVISA DO 5.000 DINARA

– Kraj maja i sve do polovine juna je uglavnom period kada se građani odlučuju na servis klima uređaja. Tada se peru spoljna i unutrašnja jedinica. Prilikom servisiranja se rasklapa kompletno ceo uređaj i vrši se detaljno čišćenje. Za klima uređaje „sedmica“, „devetka“, „dvanaestica“ cena velikog servisa iznosi od 3.000 do 5.000 dinara, a za one nešto veće može da bude skuplja za oko 1.000 dinara – kaže serviser.