RATE ZA STAMBENE KREDITE SE POVEĆAVAJU 30. JUNA! Bušatlija: Povećanje neće biti veliko, ali postoji drugi, OZBILJNIJI PROBLEM

Za manje od dve nedelje dolazi datum kada će svima u Srbiji koji imaju stambeni kredit doći neželjeno pismo od banke. Vlasnici ukupno oko 150.000 stambenih kredita u Srbiji 30. juna dobiće praktično obaveštenje o povećanju mesečne rate.

Svi oni biće na istoj listi što se retko dešava, a imajući u vidu da je to datum kada se usklađuje i tromesečni i šestomesečni euribor i datum koji kao takav imamo samo dva puta godišnje - u junu i u decembru.

Ovom povodom, u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su ekonomisti Mihailo Gajić i Mahmud Bušatlija.

foto: Kurir televizija

- Oni koji su uzeli kredite sa varijabilnom kamatnom stopom koja se sastoji od euribora plus marže same banke, imajući u vidu da se euribor menja na više, nažalost. Za one koji su uzeli kredite tako će i rasti njihova kamatne stopa po kojoj kredit vraćaju. To sve zavisi od toga koliki su kredit uzeli, tako da ne možemo unapred predvidetui koliko će nekom porasti kamatna stopa. To neće bit nešto prevuše u odnosu na prethodnu godinu. Situacija je teža za one ljude koji su pre par godina uzeli kreditete kada je euribor bio znatno niži i krediti povoljniji zbog čega su ga ljudi i uzimali - objasnio je Gajić.

foto: Kurir televizija

Buštatlija je kao najveći problem istakao trend rasta euribora koji se prema njegovim rečima neće zaustaviti:

- Kad dođe do promene euribora to će se u nekom periodu povećati svakako. Ono što treba da brine u našoj situaciji kao i u Evropi jeste činjenica da je ovo trend. Neće stati to dizanje, samo će rasti. Evropa je već malo zagazila u recesiju. Neće biti osetno veliko povećanje i neće strašno pogoditi ljude koji će morati da odvoje više da plate kredit, ali veliko je pitanje kada će to stati. S jedne strane vi nemate više mogućnosti da zaradite i onda tu dolazi do dispariteta. S jedne strane ne možete da zaradite, a s druge se povećavaju dugovi. Mi smo nažalost žrtva svetskih dešavanja, nismo izdvojen slučaj. Pogotovo što smo suviše povezani na evropsko tržište.

Kurir.rs

