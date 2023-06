USKORO SE RUŠI STARI I PRAVI NOVI SAVSKI MOST! Tender raspisan, rok za izgradnju 3, a garantni 2 godine - ovo su SVI DETALJI

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za FIDIK inženjera i nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji novog mosta preko Save na mestu Starog savskog mosta, a vrednost nabavke procenjena je na 179 miliona dinara, bez PDV-a.

Kako se navodi u projektnom zadatku koji je deo tenderske dokumentacije, 4. marta 2021. godine Ministarstvo građevine i Direkcija za izgradnju Beograda su sa kineskom kompanijom PowerChina, kao izvođačem, zaključili Sporazum o saradnji u vezi sa realizacijom i finansiranjem istražnih i projektantskih radova.

Ovim sporazumom, između ostalog, predviđeno je da kineska kompanija, kao izvođač, preuzme obavezu predfinansiranja istražnih i projektantskih radova za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i projekta za izvođenje (PZI) novog mosta, dok je obaveza Direkcije da obezbezbedi FIDIK inženjera i nadzor nad izvođenjem radova.

U projektu je navedeno da će statički sistem novog mosta podrazumevati dvostruki čelični luk, kao i da će se čelična konstrukcija oslanjati na šest armirano-betonskih stubova, od toga dva u reci. Predviđena visina rečnih stubova je 23 m i 15 m. Na bazi postojećih istražnih radova, planirana je primena dubokog fundiranja.

Saobraćajni profil na mostu predviđa dve kolovozne trake od 6,5 m, tramvajski koridor u sredini, širine 8 m i trotoare sa obe strane od 3,3 m, koji uključuju i biciklističke staze. Predviđena su i dva lifta za prevoz putnika, a izabaran je, kako se navodi, tip lifta bez mašinske prostorije, nosivosti 1.000 kilograma, odnosno 13 osoba.

A GDE ĆE STARI MOST?

Scenarija o tome šta će biti sa starim mostom na Savi do sada je bilo raznih – od toga da se most seli u park na Ušću, preko konzerviranja mosta u nekoliko delova, pa do pominjanja Palilule kao novog odredišta.

Gradska vlast je 2019. sprovela i anonimnu anketu u nameri da odluči o sudbini Starog mosta preko Save. Po toj anketi građani su izglasali da se Stari savski most izmesti u park na Ušću.

Podsetimo, u februaru je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio da bi demontaža Starog savskog mosta trebalo da počne u junu.