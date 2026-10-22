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Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Fejsbuk, Instagram i Vocap, kažnjena je sa 25 milijardi dolara, što je najveća kazna do sada izrečena toj kompaniji zbog načina na koji posluje, piše BBC.com.

Sudija u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko naložio je u sredu kompaniji da plati ovu kaznu, nakon dvonedeljnog suđenja održanog ranije ove godine, tokom kojeg je utvrđeno da je Meta godinama obmanjivala javnost u vezi sa načinom na koji postupa sa podacima korisnika Fejsbuka.

"Laži se ne odnose samo na način na koji Fejsbuk postupa sa podacima, već i na druge stvari", rekao je sudija, dodajući da one zadiru u "samu srž poslovanja Fejsbuka".

Najveća kazna za Metu

Ovo je najveća kazna koja je do sada izrečena Meti, koja je ove godine već kažnjena ili je pristala na nagodbe u nekoliko drugih sudskih postupaka, uključujući spor sa Kalifornijom, okončan dogovorom vrednim 18 milijardi dolara u vezi sa bezbednošću dece.

Tužba je proistekla iz uloge koju je Meta, tada poznata kao Fejsbuk, imala u skandalu poznatom kao "Kembridž analitika". Ta kompanija koristila je podatke korisnika Fejsbuka u okviru svojih poslova političkog savetovanja, uključujući i aktivnosti povezane sa predsedničkim izborima u SAD 2016. godine, na kojima je Donald Tramp prvi put izabran za predsednika.

Pravni zastupnici Novog Meksika tužili su kompaniju zbog brojnih izjava koje su njeni rukovodioci godinama davali, tvrdeći da se podaci korisnika ne prodaju niti dele sa trećim stranama, iako se to, kako je utvrđeno tokom postupka, ipak događalo.

Sudija Frensis Metju u sredu je doneo odluku o kazni koja približno odgovara iznosu profita koji kompanija ostvari za jedno tromesečje.

On je naveo da je Meta svesno kršila zakon i obmanjivala javnost u vezi sa načinom na koji su podaci korisnika Fejsbuka korišćeni i deljeni. Prema njegovim rečima, takvo postupanje trajalo je više od 11 godina, od 2010. do 2021. godine.

Komunikacija među visokim rukovodiocima kompanije, uključujući Marka Zakerberga, bila je "osmišljena tako da dovede javnost u zabludu", napisao je sudija Metju u obrazloženju odluke.

Iako je ukupan iznos kazne, obračunat na osnovu hiljada kršenja zakona savezne države, dostigao 219 milijardi dolara, sudija je odlučio da ga smanji na 25 milijardi dolara.

Novi Meksiko je i ranije bio jedan od najistaknutijih protivnika kompanije Meta pred sudom. Ta savezna država je ove godine kaznila kompaniju sa gotovo milijardu dolara zbog obmanjivanja javnosti u vezi sa bezbednošću njenih društvenih mreža za decu.