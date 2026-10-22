Slušaj vest

Srpske kompanije završile su učešće na jednom od vodećih svetskih sajmova prehrambene industrije SIAL 2026 u Parizu sa skoro 1.400 održanih sastanaka, 11 potpisanih ugovora ukupne vrednosti 2,8 miliona evra i očekivanim izvoznim poslovima od oko devet miliona evra.

Tokom pet sajamskih dana od 17. do 21. oktobra domaći proizvođači predstavili su svoje proizvode međunarodnim kupcima i distributerima, otvorili razgovore o novim poslovima i potvrdili da srpska prehrambena industrija ima prostora za dalji rast na svetskom tržištu.

Najviše interesovanja za proizvode iz Srbije pokazali su partneri iz Francuske, Nemačke, Holandije, Poljske, Hrvatske, Italije, Bugarske, Rumunije, Španije i Švajcarske. Kontakti su ostvareni i sa kupcima sa Bliskog istoka, iz Afrike, Indije, Kine, SAD, Kanade i Japana, što domaćim kompanijama otvara mogućnosti za širenje na nova tržišta i razvoj dugoročne poslovne saradnje. Nacionalne štandove Srbije posetila je ambasadorka Republike Srbije u Francuskoj Ana Hrustanović, koja se upoznala sa proizvodnim programima domaćih izlagača i njihovim izvoznim potencijalima.

SIAL Pariz Foto: Jovanka Ćalina PKS

„Rezultati nastupa na sajmu SIAL pokazuju da srpske kompanije imaju šta da ponude zahtevnim međunarodnim tržištima. Više od 1.400 poslovnih kontakata, potpisani ugovori vredni 2,8 miliona evra i očekivani izvozni potencijal od oko devet miliona evra predstavljaju konkretan rezultat promocije domaće privrede i povezivanja naših proizvođača sa međunarodnim kupcima. Posebno je značajno što su kontakti ostvareni na velikom broju tržišta, što otvara prostor za nove poslove i dalju internacionalizaciju srpskih kompanija“, izjavila je Jovanka Ćalina, rukovodilac Centra za organizaciju sajmova Privredne komore Srbije (PKS).

Među izlagačima je bila i kompanija Zlatiborac, koja je predstavila svoj asortiman proizvoda i razgovarala sa potencijalnim partnerima o daljem širenju izvoza. Posebnu pažnju posetilaca privukli su mortadele u četiri ukusa, proizvodi namenjeni HoReCa sektoru i Zlatiborac čvarci.

SIAL Pariz Foto: Jovanka Ćalina PKS

„Na sajmu SIAL Zlatiborac nastupa sa jasnim ciljem da proširi izvoz u Evropi i uspostavi nova dugoročna partnerstva. Iako već izvozimo na 14 stranih tržišta, veliko interesovanje za naše proizvode u Parizu potvrđuje potencijal brenda Zlatiborac za dalji međunarodni razvoj. Među proizvodima koji privlače posebnu pažnju izdvajaju se naše mortadele u četiri ukusa i proizvodi iz HoReCa asortimana. Takođe, Zlatiborac čvarci su prava atrakcija za posetioce, kako zbog svog jedinstvenog ukusa, tako i zbog atraktivnog pakovanja“, izjavio je Đorđe Tanasković, direktor izvoza za tržišta Evropske unije i Azije u kompaniji Zlatiborac.

Učešće srpskih kompanija na sajmu SIAL 2026 organizovale su Privredna komora Srbije (PKS) i Razvojna agencija Srbije (RAS). Na dva nacionalna paviljona, u segmentima gotovih i smrznutih proizvoda, predstavilo se 35 domaćih kompanija.

Domaća ponuda na međunarodnoj sceni

Na sajmu u Parizu su učestvovale kompanije: Angels Finest, ACM INT, Agranela, Budimka, Cmana, Class Comerc, DEM, The Fun&Fit, Frutorga, Interfood 60, Moravka Pro, Mitsides Point, Mix Trade, Monicom Agrar, PIP Novi Sad, Prest, Unijapak, Yumis, Zlatiborac, Zlatni Plod, Agropartner, ES Komerc, Flora Foods, Friglo, ITN Group, Innoveat, Laki, Mambikom Agrar, Master Fruits, Pantelić, Stamevski, Strela Grup, Sicoberry, Smiljanić Komerc i Yugotrejd.

SIAL Pariz Foto: Jovanka Ćalina PKS

Širok asortiman obuhvatio je smrznuto voće i povrće, smrznute torte i kolače, džemove i voćne namaze, organske proizvode, sokove, med, sušeno i čokoladirano voće, čokolade, vafle, kakao-krem namaze i biskvite, kao i gotove supe, kokice, sušene začine, testenine, nudle, sirilo i starter kulture.

SIAL je jedan od vodećih svetskih sajmova prehrambene industrije, koji povezuje proizvođače, izvoznike, uvoznike, distributere, trgovinske lance i predstavnike HoReCa sektora. Ovogodišnje izdanje okupilo je više od 7.500 izlagača iz 125 zemalja.