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Ugovori o dodeli subvencija za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu uručeni su u petak u velikoj sali Skupštine grada Vranja Ugovore je uručio gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. Ugovori su uručeni za 84 registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada Vranja, u ukupnom iznosu od skoro 7.5 miliona dinara.

On je istakao da podrška obuhvata nabavku priključnih traktorskih mašina I motokultivatora, sretifikaciju organske proizvodnje kao I ulaganje u infrastrukturu za navodnjavanje, bušenje iskop bunara za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

Poljoprivrednik Srboljub Nikolić iz Viševca sela na području gradaVranja, jedan je od korisnika subvencija. Planira da sredstva koja je dobio uloži u kupovinu sejačice za krompir.

Subvencije poljoprivrednici Vranje Foto: T. S.

- Neophodna mi je sejačica u proizvodnji i ova sredstva su mi značajna u daljem radu - rekao je za Kurir Srboljub. Viševce je planinsko selo, poznato po proizvodnji krompira.

Za Vranjanca Predraga Stankovića sredstva stižu u pravom trenutku. U svom poljoprivrednom gazdinstvu posadio je voćnjak, a sad je dovođenje vode prioritet.

- Da bi povećali produktivnost neophodna je voda, sredstva su potrebna za ulaganje u infrastrukturu za navodnjavanje - ističe Predrag.

Konkretne investicije

Poljoprivrednicima se obratio gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, čestitajući im današnju dodelu ugovora.

- Ova sredstva namenjena su konkretnim investicijama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg proizvoda. Poljoprivreda je ekonomski oslonac mnogih porodica i mi smo svesni da zahteva mnogo truda, ulaganja odricanja i strpljenja, a da rezultat često zavisi od okolnosti na koje sami proizvođači ne mogu da utiču zato je važno da lokalna samouprava bude pouzdan partner svima koji svojim radom doprinose razvoju našeg kraja. Kroz više programa podrške poljoprivrednim proizvođačima, za ovu godinu u budžetu grada Vranja izdvojeno je 18 miliona dinara. Na taj način nastojimo da odgovorimo na vaše različite potrebe, ali i da podržimo unapređenje postojeće proizvodnje kao I nove razvojne mogućnosti - istakao je gradonačelnik.

Subvencije poljoprivrednici Vranje Foto: T. S.

On je podsetio na podatak o rekordnom izdvajanju sredstava za poljoprivredu iz republičkog budžeta, u iznosu od 147, 5 milijardi dinara, ili 7,2 procenta ukupnog državnog budžeta. “Za razliku od 2012. godine kada je u tu svrhu opredeljeno samo 40 milijardi dinara. Prema podacima o isplaćenim subvencijama za poljoprivrednike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u toku ove godine, poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja do sada je isplaćeno više od 350 miliona dinara, što govori o sve većoj zainteresovanosti poljoprivrednih proizvođača za investiranje u poljoprivrednu proizvodnju.

Podrška se ovde ne završava

- Važno je da naglasim da se naša podrška ovde ne završava. U toku su i javni pozivi za investicije u podizanju novih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze, kao i za osiguranje useva od šteta nastalih usled vremenskih nepogoda, ali i veštačko osemenjavanje krava u stočarstvu. Naš cilj je da poljoprivredna gazdinstva budu snažnija, da mladi u poljoprivredi vide svoju perspektivu, a da naša sela imaju budućnost - zaključio je gradonačelnik dr Milenković.