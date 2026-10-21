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Posle više od tri decenije, na Nišavi će biti izgrađene tri nove brane koje bi trebalo da podignu nivo reke za metar i po do dva metra. Cilj projekta je da Nišava tokom cele godine ima stabilniji vodostaj, posebno u letnjim mesecima.

Projekat zajednički finansiraju Grad Niš i Srbijavode, dok će radove izvoditi državno preduzeće Erozija. Nove brane biće izgrađene na potezu od Betonskog mosta do Delte, čime bi trebalo da se obezbedi ujednačeniji nivo vode kroz centralni deo grada.

Kako je naveo gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović za Niš TV, prva brana biće izgrađena između Mosta mladosti i Delte, na mestu gde već postoji pad rečnog korita. Druga je planirana kod Gusara, odakle će podizati nivo vode do Mosta mladosti, dok će treća biti kod Betonskog mosta, u blizini nekadašnjeg Grčkog konzulata.

- Tu ćemo podići nivo vode za najmanje metar i po do dva metra, kako bismo imali reku sa ujednačenim vodostajem, a ne da tokom leta u samom centru grada gotovo imamo potok - istakao je Pavlović.

Prema njegovim rečima, treća brana omogućiće podizanje nivoa Nišave ispod Tvrđavskog mosta, sve do Gusara.

- Mislim da ćemo u narednim godinama dobiti jednu bolju, lepšu Nišavu - poručio je gradonačelnik.

Pavlović je najavio i obilazak lokacija na kojima će se graditi brane.

Realizacijom ovog projekta očekuje se stabilniji vodostaj Nišave tokom cele godine, kao i uređeniji izgled reke i njenog priobalja, čime bi centralni deo grada trebalo da postane još prijatniji prostor za šetnju, odmor i boravak građana.