Počeo Regionalni sajam poslova: Samo u Srbiji više od 300 oglasa i učešće 30 kompanija
- Regionalni sajam poslova traje od 20. do 27. oktobra i potpuno je online, uz učešće 30 kompanija i više od 300 oglasa u Srbiji
- Na sajtu rs.regionalnisajamposlova.com kandidati mogu da pregledaju ponude iz Srbije i regiona, razgovaraju sa poslodavcima i prijave se na otvorene pozicije
Regionalni sajam poslova počinje danas, 20. oktobra, i traje do 27. oktobra, a samo u Srbiji okuplja 30 kompanija sa više od 300 oglasa za posao. Događaj se održava u potpunosti online i povezuje kandidate i poslodavce iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije.
Svi koji traže prvi posao, razmišljaju o promeni ili žele da istraže ponudu mogu da posete sajam na adresi rs.regionalnisajamposlova.com, putem računara ili mobilnog telefona, bez obzira na to gde se nalaze.
Poslovi i informacije o kompanijama na jednom mestu
Ovogodišnji sajam donosi nov, moderniji izgled i preglednije profile poslodavaca, na kojima kandidati mogu da pregledaju otvorene pozicije, upoznaju kompanije i saznaju više o uslovima rada, benefitima i iskustvima zaposlenih. Kod poslodavaca koji imaju omogućenu opciju četa, posetioci mogu i direktno da postave pitanja.
Ponuda je organizovana kroz pet tematskih celina:
- proizvodnja
- trgovina
- usluge
- IT
- startuj - namenjen mladima koji traže prve poslovne prilike
Kandidati mogu da istraže oglase, uporede zahteve i uslove koje kompanije nude i prijave se na pozicije koje odgovaraju njihovom znanju, iskustvu i interesovanjima.
Sajam je namenjen i onima koji trenutno ne traže aktivno posao, ali žele da upoznaju poslodavce, saznaju koje su veštine tražene i razmotre mogućnosti za naredni korak u karijeri.
Regionalno istraživanje o tržištu rada
U okviru sajma sprovodi se i regionalno istraživanje o tržištu rada, koje posetiocima pruža priliku da podele svoja iskustva, stavove i očekivanja. Njihovi odgovori doprineće boljem razumevanju potreba kandidata i trendova na tržištima regiona.
Istražite sajam i učestvujte u "Lovu na blago“
I ove godine posetioce očekuje „Lov na blago“, koji donosi dodatni razlog da istraže profile kompanija i ponudu poslova. Učesnici imaju priliku da osvoje Gigatron vaučer, 5 Vulkan vaučera i 10 Infostud poklon paketa.
Regionalni sajam poslova otvoren je do 27. oktobra. Posetite rs.regionalnisajamposlova.com, upoznajte poslodavce, istražite više od 300 oglasa za posao u Srbiji i okušajte sreću u "Lovu na blago“.
Biznis Kurir