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Regionalni sajam poslova počinje danas, 20. oktobra, i traje do 27. oktobra, a samo u Srbiji okuplja 30 kompanija sa više od 300 oglasa za posao. Događaj se održava u potpunosti online i povezuje kandidate i poslodavce iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije.

Svi koji traže prvi posao, razmišljaju o promeni ili žele da istraže ponudu mogu da posete sajam na adresi rs.regionalnisajamposlova.com, putem računara ili mobilnog telefona, bez obzira na to gde se nalaze.

Poslovi i informacije o kompanijama na jednom mestu

Ovogodišnji sajam donosi nov, moderniji izgled i preglednije profile poslodavaca, na kojima kandidati mogu da pregledaju otvorene pozicije, upoznaju kompanije i saznaju više o uslovima rada, benefitima i iskustvima zaposlenih. Kod poslodavaca koji imaju omogućenu opciju četa, posetioci mogu i direktno da postave pitanja.

Ponuda je organizovana kroz pet tematskih celina:

proizvodnja

trgovina

usluge

IT

startuj - namenjen mladima koji traže prve poslovne prilike

Sajam je namenjen i onima koji trenutno ne traže aktivno posao, ali žele da upoznaju poslodavce, saznaju koje su veštine tražene i razmotre mogućnosti za naredni korak u karijeri.

Regionalno istraživanje o tržištu rada

U okviru sajma sprovodi se i regionalno istraživanje o tržištu rada, koje posetiocima pruža priliku da podele svoja iskustva, stavove i očekivanja. Njihovi odgovori doprineće boljem razumevanju potreba kandidata i trendova na tržištima regiona.

Istražite sajam i učestvujte u "Lovu na blago“

I ove godine posetioce očekuje „Lov na blago“, koji donosi dodatni razlog da istraže profile kompanija i ponudu poslova. Učesnici imaju priliku da osvoje Gigatron vaučer, 5 Vulkan vaučera i 10 Infostud poklon paketa.

Regionalni sajam poslova otvoren je do 27. oktobra. Posetite rs.regionalnisajamposlova.com, upoznajte poslodavce, istražite više od 300 oglasa za posao u Srbiji i okušajte sreću u "Lovu na blago“.