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Evropska unija menja pravila za vozače. Nova Direktiva o vozačkim dozvolama uvodi mogućnost da vozači sa B kategorijom upravljaju motornim kamperima najveće dozvoljene mase do 4.250 kilograma, dok u kombinaciji sa prikolicom ukupna dozvoljena masa u određenim slučajevima može da dostigne čak 5.000 kilograma.

Ipak, postoji važan uslov - činjenica da danas imate B kategoriju ne znači automatski da ćete sutra smeti da vozite kamper težak četiri tone, piše hrvatski portal tportal.

Kako proizlazi iz Direktive (EU) 2025/2205, za proširenje prava na upravljanje težim kamperima biće potrebna dodatna obuka ili polaganje posebnog ispita, a država članica može da zahteva i jedno i drugo. Novo pravo biće posebno označeno na vozačkoj dozvoli evropskim kodom 96.02.

Moderni kamperi poslednjih godina postali su znatno veći i bolje opremljeni. Kreveti, kupatilo, rezervoari za vodu, kuhinja, plinske boce, tende, bicikli, prtljag i nekoliko putnika veoma brzo povećavaju ukupnu masu vozila, dok elektrifikacija može da doda još nekoliko stotina kilograma.

Tu nastaje problem koji mnogi kupci otkriju tek kada počnu ozbiljnije da razmatraju veće modele. Kamper može da izgleda kao nešto veći kombi, ali ako njegova najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kilograma, standardna B kategorija više nije dovoljna.