Relativni rizik je, u suštini, rizik koji je teško izmeriti jer se odnosi na nešto što se nije dogodilo. Kada posmatramo zdravstvenu zaštitu u celini i prevenciju koronarnih bolesti, kako jednoj zemlji objasniti da, 40 godina nakon uvođenja neke promene, ima manje slučajeva koronarnih bolesti nego što bi ih inače imala? To, zapravo, ne možete precizno da izmerite niti da na osnovu toga odredite troškove. Isto je i sa svim drugim oblicima relativnog rizika. Ipak, jedno je jasno: moramo da napravimo razliku između moralnih načela, prema kojima nešto uopšte ne bi trebalo da radite, i onoga što ja nazivam stvarnim životom. A stvarni život podrazumeva da ljudi rade različite stvari. Da li ćete se, na primer, biciklom spuštati nizbrdo prevelikom brzinom i pasti? Hoćete. Deca to rade. Da li ćete se izlagati ovom ili onom riziku? Hoćete. Ali ono što treba da razumete jeste da je relativni rizik znatno manji. Ako pogledate američku Agenciju za hranu i lekove (FDA) i njen pristup pušenju, kao i čitav koncept proizvoda koji su manje štetni, videćete da je Agencija potvrdila da su takvi proizvodi manje štetni. Kada je reč o onkologiji i mnogim drugim oblastima medicine, FDA procenjuje gotovo svaki novi lek i, kada ga odobri, poručuje da je reč o dobrom leku. Vi verujete da je to dobar lek. U ovom slučaju imamo jasne dokaze da je Agencija razmatrala bezdimne proizvode i zaključila da je verovatnoća da oni štete zdravlju manja. Oni jesu manje štetni po zdravlje.