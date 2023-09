Asmir Kolašinac: Tehnike oživljavanja se nauče za 20 minuta

Uče­sta­lost slu­ča­je­va na­glog sr­ča­nog za­sto­ja po­ve­ća­na je u po­sled­nje vre­me, a na­ro­či­to je pri­su­t­na u vr­hu­n­skom spo­r­tu. Upra­vo za­to je po­če­tak ka­m­pa­nje ve­zan za spo­rt i utvr­đi­va­nje mo­gu­ćih ri­zi­ka kod oso­ba ko­je se ba­ve ta­k­mi­ča­r­skim i re­krea­ti­v­nim spo­r­t­skim ak­ti­v­nos­ti­ma.

Atle­ti­čar Asmir Ko­la­ši­nac, naš pro­sla­vlje­ni spo­r­ti­sta, pos­tao je pro­mo­ter ka­m­pa­nje „Ži­vot u tvo­jim ru­ka­ma” Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je. Na pi­ta­nje šta ga je pod­sta­klo da se uklju­či u tu ak­ci­ju, ka­že:

- Pro­fe­sor Dra­gan Ra­do­va­no­vić, pred­sed­nik Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je i le­kar na­še ko­ša­r­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je i Oli­m­pi­j­skog ko­mi­te­ta, s ko­jim imam odli­č­nu sa­ra­d­nju i u či­je stru­č­ne sa­ve­te imam pot­pu­no po­ve­re­nje, upu­tio me je o če­mu se ra­di i na šta se ka­m­pa­nja od­no­si. Ni­sam imao ni­ka­kvu di­le­mu, od­mah sam odlu­čio da se pri­dru­žim ti­mu Cr­ve­nog kr­sta. Ka­m­pa­nja pro­mo­vi­še ka­ko da po­mo­g­ne­mo oso­bi u slu­ča­ju na­glog sr­ča­nog za­sto­ja kad je bo­l­ni­ca da­le­ko i dok če­ka­mo Hi­t­nu po­moć. Stru­č­ni tim Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je vr­ši obu­ke o me­ra­ma oži­vlja­va­nja i po­ka­zu­je sve ko­ra­ke ko­je tre­ba da pre­du­z­me­mo. Ni­kad ne zna­te kad to mo­že da se de­si i ko­me. Ima­li smo pri­li­ku da vi­di­mo ka­ko ne­ko usred uta­k­mi­ce sa­mo pa­d­ne. To su je­zi­ve sce­ne.

Je­ste li ima­li pri­li­ku da pri­su­stvu­je­te sli­č­nom do­ga­đa­ju na te­re­nu?

- Sre­ćom, ne mno­go pu­ta. Se­ćam se, re­ci­mo, u sred­njoj ško­li se do­go­di­lo da je je­dan mo­mak zbog po­vre­de pre­stao da di­še. Bio je to uža­san tre­nu­tak, ni­smo zna­li šta da ra­di­mo. Do­bro je sve ispa­lo za­to što je u bli­zi­ni bio do­k­tor, ko­ji je od­mah do­tr­čao i po­mo­gao mo­m­ku. Ta­kve se sce­ne ni­kad ne za­bo­ra­vlja­ju. Za­to sam od sveg sr­ca pri­hva­tio da pro­mo­vi­šem ovu ka­m­pa­nju.

Vi ni­ste sa­mo pro­mo­ter, za­vr­ši­li ste obu­ku, pa sad mo­že­te i sa­mi da po­mo­g­ne­te ako za­tre­ba, zar ne?

- Da, tre­ba bi­ti spre­man na na­j­go­re, a na­da­ti se na­j­bo­ljem, ta­ko se ka­že. Mi­slim da što vi­še lju­di tre­ba da nau­či osnov­ne te­h­ni­ke oži­vlja­va­nja. To se nau­či za dva­de­se­tak mi­nu­ta, ni­je te­ško, a zla­ta je vred­no. Ta­ko stvar­no mo­že­mo da spa­se­mo ži­vot ne­ko­me. Že­leo sam da nau­čim ka­ko da po­mo­g­nem.

Odli­č­no ste oce­nje­ni na­kon obu­ke, ta­ko ka­že stru­č­ni tim Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je.

- Za­to što smo ima­li odli­č­ne pro­fe­so­re, i mi smo do­bro sa­vla­da­li le­k­ci­ju. Me­ni je mno­go zna­či­lo to isku­stvo. Pre obu­ke, da sam se slu­ča­j­no na­šao u ta­kvoj si­tua­ci­ji, ve­ro­vat­no bih se zbu­nio i izgu­bio dra­go­ce­ne se­ku­n­de, a mo­žda i mi­nu­te. Sa­da ta­č­no znam ka­ko da pos­tu­pim, ne bih pa­ni­čio jer sam sad pri­pre­mljen.

Uči­li ste i ka­ko da ko­ri­sti­te de­fi­bri­la­tor. Ka­ko vam izgle­da rad sa tim apa­ra­tom?

- Vr­lo je jed­nos­tav­no. Sa­mo na­le­pi­te ele­k­tro­de, uklju­či­te du­g­me i pra­ti­te in­stru­k­ci­je.

Da­kle, zai­sta to mo­že sva­ko?

- Da, to mo­že sva­ko i svi bi tre­ba­lo da nau­če ka­ko.

