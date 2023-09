Kompanija u Srbiji koja stvara promene

Snovim Yettel brendom održivi razvoj nije samo prazna fraza - to je strateška odluka koja je promenila način na koji kompanija posluje, što korisnici i javnost primećuju i vrednuju.

Kako su održivost, reciklaža i zelena mreža postali ključni faktori u izgradnji reputacije Yettel brenda i kako doprinose stvaranju zelenijeg i odgovornijeg okruženja za sve, neke su od tema o kojima smo razgovarali sa Sašom Filipovićem, izvršnim komercijalnim direktorom kompanije Yettel.

Primetno je da su vam s novim Yettel brendom zelene teme i održivi razvoj postali veoma važni. Da li je u pitanju strateška odluka kompanije?

- U pravu ste, u pitanju je strateška odluka i nema boljeg dokaza da smo uradili odličan posao nego kada vidimo da smo zaista napravili promenu, da smo javnost i korisnike naveli na akciju i razmišljanje. Tačno pre godinu i po dana predstavili smo Yettel brend. I već sada smo veoma zadovoljni rezultatima: imamo jaku i stabilnu poziciju kada je u pitanju prepoznatljivost brenda. Korisnici nas biraju i zbog naše reputacije i imidža, pored toga što nudimo odličnu uslugu. Prema istraživanju agencije Kantar, prepoznati smo kao kompanija koja u Srbiji najviše vodi računa o okolini i prirodi. Danas morate da poslujete održivo ako želite da budete relevantni i za 10, 20 godina. Održivo poslovanje je promenilo način na koji radimo i razmišljamo, postalo je sastavni deo svake naše odluke, akcije ili ponude. To je zalog za budućnost i za generacije koje dolaze.

Šta kažu korisnici i javnost, kako oni reaguju? Da li su njima ove teme bitne?

- Korisnici podržavaju, i hoće da se priključe, ako im ponudite konkretno rešenje, to je ono što nam je dosadašnje iskustvo pokazalo. U to smo se uverili nekoliko puta, a odziv na reciklažu uređaja je premašio sva naša očekivanja. Do sada smo zajedno sa njima prikupili i reciklirali više od pola miliona uređaja. Nemamo nameru da stanemo, naprotiv, cilj nam je da do 2028. dođemo do milion, a program smo proširili, tako da sada korisnici mogu da recikliraju sve ono što kod nas kupe, ne samo mobilne telefone. Sa Eco Bonusom smo proširili o kakvoj sve vrsti otpada vodimo računa, pa smo pozvali korisnike da jednostavnom aktivacijom u našoj aplikaciji, u njihovo ime, recikliramo papir i plastiku. Na taj način smo do sada reciklirali 234 tone plastike i 112 tona papirnog otpada.

MOBILNA MREŽA Koristimo energiju iz obnovljivih izvora Kada govorimo o električnoj energiji, vaša mreža je zelena. Šta je to donelo vama, a šta okolini? - Tako je, naša mreža je 100 odsto zelena, a kada se bavite telekomunikacionim poslom, mreža je u osnovi dobre i kvalitetne usluge koju nudite korisnicima. Zato nam je važno da pokrijemo sve njene aspekte, da bude najbolja po svim parametrima. Osim što je zelena, Yettel mreža je sigurna, brza i ima najbolju pokrivenost mobilnim internetom.