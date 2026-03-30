Slušaj vest

Ove godine ste u centralnoj Srbiji, tačnije u Vrnjačkoj Banji. Kako su budući posetioci do sada reagovali na promenu lokacije? Da li je bilo izazovno preduzeti ovaj korak?

Svaka velika promena je rizik, ali se ovaj ispostavio kao odlična odluka. Reakcije posetilaca su bile izuzetno pozitivne. Manja mesta su mnogo zahvalnija za događaje kod kojih je umrežavanje ključno. Kada si u velikom gradu, ljudi se posle predavanja razbeže na sve strane. U Vrnjačkoj Banji svi ostaju na istom mestu, večeraju zajedno, nastavljaju razgovore posle programa. Već sada vidimo da su se ljudi organizovali oko smeštaja i pravili planove za ceo vikend, što ranije nismo imali u tolikoj meri. Očekujem da će ta promena doneti još bolju energiju i da će učesnici odneti više konkretnih kontakata nego sa prethodnih izdanja. Kako ste birali ovogodišnje govornike, za čija predavanja će se tražiti mesto više?

Trudili smo se da pokrijemo širok spektar tema koje su danas goruće u poslovanju, sa akcentom na AI uticaj u svakoj od tih oblasti. Imamo Mitka Murića koji je izgradio brend restorana Nusr-Et, Ivana Gavanskog koji dolazi sa iskustvom Goldman Sachsa da priča o budućnosti globalne ekonomske moći, Dr Nikolaosa Dimitriadisa koji spaja neuronauku i liderstvo u doba veštačke inteligencije. Tu je i dr Miodrag Zec sa temom zašto su neki narodi bogati a drugi siromašni, što je pitanje koje svaki preduzetnik treba da razume. Teško je izdvojiti jedno predavanje za koje će se tražiti mesto više jer su sve teme birane tako da svaka donosi nešto konkretno i primenljivo. Kako se do sada pokazala vaša aplikacija Biznis Priče u kontekstu ostvarivanja novih partnerstava i pre i posle konferencije? Aplikacija je daleko prevazišla očekivanja. Prvobitno je zamišljena kao alat za umrežavanje tokom same konferencije, ali učesnici su je počeli koristiti nedeljama pre i posle događaja. Praktično je postala društvena mreža za preduzetnike. Ono što nas je najviše iznenadilo su konkretni rezultati. Kroz aplikaciju su se ostvarili kontakti koji se mere u desetinama miliona evra. To vam govori da nije u pitanju samo još jedna aplikacija, nego alat koji stvarno donosi posao. Ove godine smo je dodatno unapredili, tako da očekujem da će rezultati biti još bolji. Najavili ste osam stručnih, fokusiranih radionica u oblastima investiranja, marketinga, veštačke inteligencije, medijske vidljivosti, poreskih olakšica i liderstva. Kako tačno izgledaju ove radionice u smislu prenošenja znanja i iskustva?

Radionice su osmišljene kao interaktivna predavanja za manje grupe učesnika. Ključna razlika u odnosu na klasična predavanja je što svaki učesnik izlazi sa konkretnim šablonom koji može da primeni na svom primeru ili biznisu, bilo da je to arhitektura profitabilnih Meta Ads kampanja, AI programiranje za neprogramere ili strategija investiranja. Na prošlom izdanju smo imali problem sa kapacitetom jer su radionice bile toliko tražene da smo najpopularniju temu morali da prebacimo na main stage. Ove godine smo pored udvostručenog broja radionica proširili i same kapacitete, tako da taj problem neće postojati. Koliko je danas važan način razmišljanja, a koliko konkretna veština i znanje? Način razmišljanja je nešto što se razvija i formira kroz iskustvo i ne može da se nauči na jednom kursu ili predavanju. S druge strane, danas vidimo da AI agenti odlično mogu primenjivati različite konkretne veštine. To znači da čisto tehničko znanje gubi na vrednosti jer ga tehnologija može replicirati. Ali sposobnost da prepoznaš priliku, da doneseš dobru odluku pod pritiskom, da povežeš stvari koje drugi ne povezuju, to nijedan alat ne može da zameni. Zato na konferenciji imamo i tehničke radionice i predavanja koja menjaju način na koji razmišljate o poslu. Kada ste pokretali vladsdigital profil, da li ste već imali jasnu viziju da ćete se baviti edukacijom, prodajom kurseva i usmerenja za vođenje mreža i biznisa ili se sve kristalisalo tokom razvoja puta?

Profil koji predstavlja moj lični brend sam pokrenuo sa idejom da podelim ono što znam u malo drugačijem izdanju, prilagođenom za Instagram publiku. Smer monetizacije je došao malo kasnije i prirodno se nametnuo. Pre toga sam radio obuke i konsalting uživo, ali sam za vreme korone video koliko su digitalni proizvodi, edukacije i knjige u elektronskom izdanju, superioran biznis model. Jednom napraviš proizvod i on radi za tebe bez ograničenja u broju kupaca, lokaciji ili vremenu. Od tada sam pokretao biznise u različitim oblastima, ali iskreno, nisam našao bolji model. Sve što danas radim, od kurseva do konferencije, proizašlo je iz te početne odluke da počnem da delim znanje online. Kao mlad i izuzetno aktivan i uspešan preduzetnik, koji biste sebi savet dali kada biste se vratili 10 godina unazad? Nemoj se zadovoljavati trenutnim uspehom i biti uljuljkan, već ubrzaj rast. Kada ti ide dobro, to je upravo trenutak da pritisneš gas, ne da se opustiš. Jer svaki period u kom ti ide dobro ima rok trajanja, tržište se menja, konkurencija raste, publika se pomera. Oni koji koriste dobre periode da grade, unapređuju i šire se, ti su koji opstaju dugoročno. Da sam to razumeo ranije, danas bih bio mnogo dalje, ali opet, te lekcije su me dovele do ovde.