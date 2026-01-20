Slušaj vest

Raiffeisen banka počinje 2026. godinu sa novom specijalnom ponudom.

Ukoliko do kraja februara otvorite potpuno besplatan iRačun dobijate 3.000 dinara, a za prenos zarade još 5.000.

Za bonus je potrebno da zarada bude uplaćena na novootvoreni račun do kraja aprila.

Održavanje i otvaranje iRačuna je potpuno besplatno – nema naknada za plaćanje računa, prenos novca, a potpuno je besplatan i mBanking.

Kako se otvara iRačun?

iRačun možete otvoriti potpuno onlajn za 15 minuta uz video razgovor sa agentom banke i elektronski potpis ili u filijali. Izdavanje debitnih kartica se ne naplaćuje.

Ko može da aplicira za iRačun?

Za iRačun mogu da apliciraju punoletni građani Republike Srbije (rezidenti) pod uslovom da nemaju već otvoren dinarski tekući račun u Raiffeisen banci ili su ga imali ranije, ali je ugašen pre više od šest meseci. Takođe, mogu da apliciraju i oni koji imaju u korišćenju neki drugi proizvod banke.

Šta je potrebno za uspešan video razgovor?

Za video-identifikaciju potrebna je važeća lična karta ili pasoš izdat u Republici Srbiji. Ukoliko želite da se identifikujete ličnom kartom, potrebno je da pripremite i službenu ispravu koja sadrži adresu prebivališta (očitanu ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu ili rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu) ili račun za telefon, električnu energiju ili komunalne usluge koji gasi na Vaše ime.

Potreban je i broj telefona u domaćoj mreži. Ovaj broj telefona će se koristiti prilikom validacije i elektronskog potpisa za koji nije potreban kvalifikovani sertifikat.

Računar ili telefon koji ima kameru sa zvukom je potreban za kratak video razgovor sa agentom banke prilikom identifikacije. U svakom trenutku apliciranje možete da nastavite na drugom uređaju, svi uneti podaci ostaju sačuvani.

Foto: Promo

Šta se sve dobija uz besplatan iRačun?

Najbolje ocenjena bankarska mobilna aplikacija na domaćem tržištusaobaveštenjima o svim promenama po računu u realnom vremenu, prijavom i potvrdom plaćanja skeniranjem lica i otiskom prsta, plaćanje računa i slanje novca putem QR koda - samo su deo inovativnih usluga Raiffeisen banke.

Mobilni novčanici - Apple pay, Rai Pay, ili Garmin Pay, ali i IPS QR kodomzabrže i jednostavnije plaćanje.

Uz iRačun dobijate dve digitalne i dve fizičke kartice. Digitalne Visa i Dina debitne kartice možete odmah da koristite nakon otvaranja računa, nakon što ih aktivirate u Moja mBanka mobilnoj aplikaciji.

Za dodatni komfor u upravljanju novcem sa računa, uz iRačun dobićete i dve Visa i Dina debitne kartice u standardnom, plastičnom formatu koje stižu na kućnu adresu.

Podrška Raiffeisen banke dostupna je 24/7 preko četa, aplikacije, sajta.

Sve informacije mogu se dobiti i putem Kontakt centra Raiffeisen banke.